Дефицит гречки в Украине: почему сокращается производство и как изменятся цены в 2026 году

В Украине прогнозируют рост цен на гречку, поскольку фермеры засеяли ею гораздо меньше полей. В 2026 году потребителям следует готовиться к новым ценникам на этот продукт.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в интервью 24 Каналу.

Посевы гречки до 2024 года

По ее словам, в первые годы полномасштабной войны рынок гречки в Украине рос. Посевные площади расширялись на фоне повышения экономической привлекательности культуры. Однако в 2024 году ситуация начала резко меняться.

После периода аномального роста в 2022-2023 годах, когда производство гречки в Украине превышало внутренние потребности более чем в два раза, отрасль столкнулась с серьезным спадом.

Если в 2023 году аграрии собрали более 210 тысяч тонн крупы, то по итогам 2025 валовой сбор сократился до 70,8 тысяч тонн.

Главной причиной упадка стало резкое уменьшение посевных площадей: со 147,9 тысяч гектаров в пиковый период до 58,5 тысяч гектаров в прошлом году.

Прогнозы по дефициту гречки

Черемисин отмечает, что при традиционном потреблении на уровне 100–110 тысяч тонн в год, нынешний урожай покрывает потребности рынка лишь частично. Сложившийся дефицит оценивается в 30–35 тысяч тонн.

Однако критической нехватки продукта на полках магазинов не ожидается, поскольку рынок балансируется благодаря переходным остаткам крупы с прошлых рекордных сезонов.

При этом импорт гречихи остается на минимальном уровне, что делает внутренний рынок зависимым от локального производителя.

Чего ждать потребителям

Согласно прогнозам экономистов Института аграрной экономики, к августу 2026 года стоимость гречки может вырасти еще на 10–25% от текущего уровня. Основными факторами влияния будут сокращение предложения продукции в предыдущем году и психологические ожидания рынка.

"До начала поступления нового урожая потребительская цена на гречневую крупу может достигнуть ориентировочно 55 – 60 гривен при сохранении текущих рыночных тенденций и отсутствии резкого увеличения предложения», – говорит Черемисин.

Напомним, как заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский урожай гречки в Украине в 2025 году на 15% ниже, чем годом ранее, что не является проблемой для внутреннего рынка, однако приведет к росту цен из-за ажиотажного спроса, спровоцированного СМИ.