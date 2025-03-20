Декларирование доходов за 2024 год: кто и в какие сроки должен подать налоговую декларацию

В Украине идет кампания декларирования доходов граждан за 2024 год. Подать декларацию нужно до 1 мая, если вы получали иностранные доходы, денежные средства от аренды или наследство от дальних родственников.

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Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. Кто именно должен подать декларацию и в какие сроки?

Декларацию о доходах должны подать граждане, получившие доходы, подлежащие декларированию, в частности:

иностранные доходы;

доходы от отчуждения корпоративных прав;

доходы от предоставления имущества в аренду физическим лицам;

наследство от лиц не первой и второй степени родства;

ФЛП, не находящиеся на упрощенной системе налогообложения;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

Предельный срок подачи деклараций — до 1 мая 2025 года. К этому сроку декларации должны подать:

граждане, получившие определенный доход (иностранный, наследство, от аренды имущества);

ФЛПы, кроме тех, кто на упрощенной системе наследования;

физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Однако в случае отсутствия справки от компетентных органов других государств и других документов о полученных иностранных доходах можно подать заявление в налоговую о переносе срока подачи декларации о доходах до 31 декабря.

Кроме того, предельные сроки подачи деклараций следующие:

до 31 декабря — лица, заявляющие о налоговой скидке;

в течение 20 дней — месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о прекращении ФЛП, прекративших предпринимательскую деятельность;

60 дней – до дня выезда резидентов, выезжающих за границу на постоянное место жительства.

Следует отметить, что соблюдение сроков подачи деклараций поможет избежать штрафов и обеспечит своевременный возврат из бюджета налоговой скидки.

Напомним, украинцам, получающим доход за пределами Украины, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Граждане должны подать право на получение доходов и уплатить налоги.