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Декларирование доходов за 2024 год: кто и в какие сроки должен подать налоговую декларацию
В Украине идет кампания декларирования доходов граждан за 2024 год. Подать декларацию нужно до 1 мая, если вы получали иностранные доходы, денежные средства от аренды или наследство от дальних родственников.
Об этом сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины. Кто именно должен подать декларацию и в какие сроки?
Декларацию о доходах должны подать граждане, получившие доходы, подлежащие декларированию, в частности:
- иностранные доходы;
- доходы от отчуждения корпоративных прав;
- доходы от предоставления имущества в аренду физическим лицам;
- наследство от лиц не первой и второй степени родства;
- ФЛП, не находящиеся на упрощенной системе налогообложения;
- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
- физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.
Предельный срок подачи деклараций — до 1 мая 2025 года. К этому сроку декларации должны подать:
- граждане, получившие определенный доход (иностранный, наследство, от аренды имущества);
- ФЛПы, кроме тех, кто на упрощенной системе наследования;
- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Однако в случае отсутствия справки от компетентных органов других государств и других документов о полученных иностранных доходах можно подать заявление в налоговую о переносе срока подачи декларации о доходах до 31 декабря.
Кроме того, предельные сроки подачи деклараций следующие:
- до 31 декабря — лица, заявляющие о налоговой скидке;
- в течение 20 дней — месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о прекращении ФЛП, прекративших предпринимательскую деятельность;
- 60 дней – до дня выезда резидентов, выезжающих за границу на постоянное место жительства.
Следует отметить, что соблюдение сроков подачи деклараций поможет избежать штрафов и обеспечит своевременный возврат из бюджета налоговой скидки.
Напомним, украинцам, получающим доход за пределами Украины, важно помнить о своих налоговых обязательствах. Граждане должны подать право на получение доходов и уплатить налоги.