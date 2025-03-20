Декларування доходів за 2024 рік: хто і в які терміни має подати податкову декларацію

В Україні триває кампанія декларування доходів громадян за 2024 рік. Подати декларацію потрібно до 1 травня, якщо ви отримували іноземні доходи, кошти від оренди чи спадщину від далеких родичів.

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Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України. Хто саме має подати декларацію та в які терміни?

Декларацію про доходи мають подати громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню, зокрема:

іноземні доходи;

доходи від відчуження корпоративних прав;

доходи від надання майна в оренду фізичним особам;

спадщину від осіб не першого та другого ступеня спорідненості;

ФОПи, що не перебувають на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

Граничний терміни подання декларацій — до 1 травня 2025 року. До цього терміну декларації мають подати:

громадяни, які отримали певний дохід (іноземний, спадщину, від оренди майна);

ФОПи, крім тих, хто на спрощеній системі опадкування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Однак у разі відсутності довідки від компетентних органів інших держав та інших документів про отримані іноземні доходи можна подати заяву до податкової щодо перенесення терміну подання декларації про доходи до 31 грудня.

Крім того, граничні терміни подання декларацій наступні:

до 31 грудня — особи, які заявляють про податкову знижку;

протягом 20 днів — місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про припинення ФОП, які припинили підприємницьку діяльність;

60 днів — до дня виїзду резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання.

Варто зазначити, що дотримання строків подання декларацій допоможе уникнути штрафів та забезпечить своєчасне повернення з бюджету податкової знижки.

Нагадаємо, українцям, які отримують дохід за межами України, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Громадяни мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки.