Дело на $30 млн. Известные японские газеты подали иск против ИИ-стартапа Perplexity из-за копирования контента

Газеты Nikkei и Asahi Shimbun подали в суд на стартап в сфере искусственного интеллекта Perplexity AI из-за якобы нарушений авторских прав, присоединившись к другим медиа в Японии и США, которые оспаривают использование их контента в ИИ-инструментах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание The Japan Times.

Как отмечается в совместном заявлении во вторник, газеты требуют запрета на использование их контента и возмещения ущерба в размере ¥2,2 млрд (около $15 млн) каждой от Perplexity. Иск был подан в Токийский окружной суд.

Юридический иск от Nikkei, владельца крупнейшей финансовой газеты Японии, и левоориентированной Asahi подчеркивает растущий разрыв между издателями и компаниями, работающими с ИИ, относительно того, кто контролирует и получает прибыль от распространения новостей.

Медиаиндустрия утверждает, что ИИ-инструменты, использующие их работу без лицензии, отбирают читателей и рекламные доходы, угрожая и без того хрупким бизнес-моделям.

"Эти действия являются постоянным и масштабным бесплатным пользованием временем и усилиями журналистов, – говорится в заявлении Nikkei и Asahi. – Если это останется без контроля, это может взорвать все медиа, пытающиеся точно сообщать факты, и в конечном итоге поколебать сами основы демократии".

Суды в Японии, США и Европе становятся ключевой ареной борьбы, которая может установить прецеденты относительно того, как закон об авторских правах применяется к генеративному искусственному интеллекту.

Perplexity, базирующаяся в Сан-Франциско, также стала мишенью Forbes, Dow Jones (News Corp.) и Yomiuri Shimbun.

По данным газет, Perplexity, оцененный в $18 млрд во время последнего раунда финансирования, воспроизводил и сохранял контент Nikkei и Asahi, по меньшей мере, с июня прошлого года. Результаты поиска ИИ-стартапа игнорировали коды, указывающие, что контент не подлежит использованию, и также содержали ошибки, предписанные медиа, что вредило репутации газет.