Справа на $30 млн. Відомі японські газети подали позов проти ШІ-стартапу Perplexity через копіювання контенту

Газети Nikkei та Asahi Shimbun подали до суду на стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity AI через нібито порушення авторських прав, приєднавшись до інших медіа в Японії та США, які оскаржують використання їхнього контенту в ШІ-інструментах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання The Japan Times.

Як зазначено у спільній заяві у вівторок, газети вимагають заборони на використання їхнього контенту та відшкодування збитків у розмірі ¥2,2 млрд (близько $15 млн) кожній від Perplexity. Позов було подано до Токійського окружного суду.

Юридичний позов від Nikkei, власника найбільшої фінансової газети Японії, та ліво-орієнтованої Asahi підкреслює зростаючий розрив між видавцями та компаніями, що працюють із ШІ, щодо того, хто контролює та отримує прибуток від розповсюдження новин.

Медіаіндустрія стверджує, що ШІ-інструменти, які використовують їхню роботу без ліцензії, відбирають читачів та рекламні доходи, загрожуючи й так крихким бізнес-моделям.

"Ці дії є постійним і масштабним безкоштовним користуванням часом та зусиллями журналістів, – йдеться у заяві Nikkei та Asahi. – Якщо це залишиться без контролю, це може підірвати всі медіа, які намагаються точно повідомляти факти, і в кінцевому підсумку похитнути самі основи демократії".

Суди в Японії, США та Європі наразі стають ключовою ареною боротьби, яка може встановити прецеденти щодо того, як закон про авторські права застосовується до генеративного штучного інтелекту.

Perplexity, що базується у Сан-Франциско, також стала мішенню Forbes, Dow Jones (News Corp.) та Yomiuri Shimbun.

За даними газет, Perplexity, оцінений у $18 млрд під час останнього раунду фінансування, відтворював і зберігав контент Nikkei та Asahi щонайменше з червня минулого року. Результати пошуку ШІ-стартапу ігнорували коди, які вказували, що контент не підлягає використанню, і також містили помилки, приписані медіа, що шкодило репутації газет.