Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Справа на $30 млн. Відомі японські газети подали позов проти ШІ-стартапу Perplexity через копіювання контенту

Генеральний директор Perplexity Аравінд Шрінівас
Генеральний директор Perplexity Аравінд Шрінівас / Вікіпедія

Газети Nikkei та Asahi Shimbun подали до суду на стартап у сфері штучного інтелекту Perplexity AI через нібито порушення авторських прав, приєднавшись до інших медіа в Японії та США, які оскаржують використання їхнього контенту в ШІ-інструментах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання The Japan Times.

Як зазначено у спільній заяві у вівторок, газети вимагають заборони на використання їхнього контенту та відшкодування збитків у розмірі ¥2,2 млрд (близько $15 млн) кожній від Perplexity. Позов було подано до Токійського окружного суду.

Юридичний позов від Nikkei, власника найбільшої фінансової газети Японії, та ліво-орієнтованої Asahi підкреслює зростаючий розрив між видавцями та компаніями, що працюють із ШІ, щодо того, хто контролює та отримує прибуток від розповсюдження новин.

Медіаіндустрія стверджує, що ШІ-інструменти, які використовують їхню роботу без ліцензії, відбирають читачів та рекламні доходи, загрожуючи й так крихким бізнес-моделям.

"Ці дії є постійним і масштабним безкоштовним користуванням часом та зусиллями журналістів, йдеться у заяві Nikkei та Asahi. – Якщо це залишиться без контролю, це може підірвати всі медіа, які намагаються точно повідомляти факти, і в кінцевому підсумку похитнути самі основи демократії".

Суди в Японії, США та Європі наразі стають ключовою ареною боротьби, яка може встановити прецеденти щодо того, як закон про авторські права застосовується до генеративного штучного інтелекту.

Perplexity, що базується у Сан-Франциско, також стала мішенню Forbes, Dow Jones (News Corp.) та Yomiuri Shimbun.

За даними газет, Perplexity, оцінений у $18 млрд під час останнього раунду фінансування, відтворював і зберігав контент Nikkei та Asahi щонайменше з червня минулого року. Результати пошуку ШІ-стартапу ігнорували коди, які вказували, що контент не підлягає використанню, і також містили помилки, приписані медіа, що шкодило репутації газет.

Автор:
Кейт Щеглова