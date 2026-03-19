Дело о взятке в два млн грн: суд взял под стражу начальника одного из управлений ГНС в Сумской области

19 марта 2026 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил меру пресечения к начальнику одного из управлений ГУ ГНС в Сумской области. Подозреваемая взята под стражу сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в размере более 3,3 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Если за подозреваемую будет внесен залог, на нее возлагается ряд процессуальных обязанностей. Она должна прибывать к детективу, прокурору или суду по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

Фигурантке дела также запрещено покидать территорию Сумской области без разрешения и общаться со свидетелями по делу. Она обязана сдать документы для выезда за границу на хранение в государственные органы и постоянно носить электронное средство контроля.

Детали дела

Решение было принято после того, как подозреваемую разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По данным следствия, 18 марта работники НАБУ и САП задержали должностное лицо во время получения средств. Она требовала 2 млн грн от представителя частного общества, работающего на прифронтовой территории. За эту сумму начальница управления обещала обеспечить успешное прохождение налоговой проверки и не препятствовать работе предприятия

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступления. Продолжается проверка на причастность других лиц к указанной деятельности.

Напомним, в марте НАБУ и САП разоблачили группу лиц, завладевших средствами предприятий Укроборонпрома на сумму более 32 млн грн. Схема базировалась на оплате услуг иностранным компаниям-посредникам, не выполнявшим никаких работ.