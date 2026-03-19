Справа про хабар у два млн грн: суд взяв під варту посадовицю ДПС у Сумській області

19 березня 2026 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до начальниці одного з управлінь ГУ ДПС у Сумській області. Посадовицю взято під варту строком на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

Якщо за підозрювану буде внесено заставу, на неї покладається низка процесуальних обов’язків. Вона повинна прибувати до детектива, прокурора чи суду за першою вимогою та повідомляти про зміну місця проживання.

Фігурантці справи також заборонено залишати територію Сумської області без дозволу та спілкуватися зі свідками у справі. Також вона зобов’язана здати документи для виїзду за кордон на зберігання до державних органів та постійно носити електронний засіб контролю.

Деталі справи

Рішення ухвалено після того, як підозрювану викрили на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, 18 березня працівники НАБУ та САП затримали посадовицю під час отримання коштів. Вона вимагала 2 млн грн від представника приватного товариства, яке працює на прифронтовій території. За цю суму начальниця управління обіцяла забезпечити успішне проходження податкової перевірки та не чинити перешкод у роботі підприємства

На цей час правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину. Триває перевірка на предмет причетності інших осіб до вказаної діяльності.

Нагадаємо, у березні НАБУ і САП викрили групу осіб, які заволоділи коштами підприємств Укроборонпрому на суму понад 32 млн грн. Схема базувалася на оплаті послуг іноземним компаніям-посередникам, які не виконували жодних робіт.