Дело "Жура против Украины": в госбюджет возвращено 5,7 млн гривен

24 апреля Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева, которым частично удовлетворен иск Министерства юстиции к Киевской городской государственной администрации. В пользу госбюджета взыскано более 5,7 млн гривен убытков, связанных с исполнением решения Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ ) по делу "Жура против Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Минюст после того, как государство выплатило компенсацию по решению ЕСПЧ, подал иск с требованием вернуть эти средства в бюджет. Ведомству удалось защитить интересы государства и обеспечить возмещение ущерба местными властями.

Что известно о деле?

Суть дела, рассмотренного Европейским судом, заключалась в возбуждении со стороны КГГА и КП "Киевский метрополитен" прав собственника недвижимости. Его дом и земельный участок были изъяты для строительства новой ветки метрополитена. В то же время столичные власти обязались построить новое жилье в другом месте за счет местного бюджета.

Однако новое жилье не соответствовало строительным нормам и было признано непригодным для проживания. Таким образом, была нарушена договоренность о компенсации за имущество. В 2001 году заявитель обратился с гражданским иском против местных органов власти. Однако, несмотря на судебные споры, сначала заявитель, а после его смерти дочь, не смогли восстановить справедливость. Как отмечают в Минюсте, суды разных инстанций не пришли к согласию, кто из ответчиков понесет ответственность за вред.

ЕСПЧ в решениях от 2022 и 2023 годов по иску заявительницы установил нарушения и обязал Украину выплатить заявительнице:

138 тыс. евро возмещения материального ущерба;

1 тыс. евро возмещения морального вреда;

3 тыс. евро в качестве компенсации судебных и других расходов.

Кроме того, судом было определено, что именно КП "Киевметрополитен" должно было нести ответственность, а органы местного самоуправления должны обеспечить надлежащее выполнение договоренностей о компенсации. В конце концов выплаты заявительницы были осуществлены за счет государственного бюджета.

Иск Минюста с регрессным требованием

В 2024 году министерство подало иск в КГГА и "Киевский метрополитен" о солидарном взыскании 5 752 732 грн, ведь именно такая сумма была израсходована из госбюджета на выполнение решения ЕСПЧ. Минюст обратился с регрессным иском к лицам, вина которых фактически была установлена в указанном решении ЕСПЧ.

Решением Хозяйственного суда города Киева от 25 ноября 2024 иск был частично удовлетворен, а именно: взыскана указанная сумма с КГГА в пользу государственного бюджета 24 апреля 2025 Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляцию КГГА и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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