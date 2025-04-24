Справа "Жура проти України": до держбюджету повернуто 5,7 млн гривень

24 квітня Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва, яким частково задоволено позов Міністерства юстиції до Київської міської державної адміністрації. На користь держбюджету стягнуто понад 5,7 млн гривень збитків, пов’язаних із виконанням рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Жура проти України".

Про це повідомила пресслужба Міністерств юстиції України.

Мінʼюст, після того, як держава виплатила компенсацію за рішенням ЄСПЛ, подав позов з вимогою повернути ці кошти до бюджету. Відомству вдалося захистити інтереси держави та забезпечити відшкодування збитків місцевою владою.

Що відомо про справу?

Суть справи, розглянутої Європейським судом, полягала у порушенні з боку КМДА та КП "Київський метрополітен" прав власника нерухомості. Його будинок і земельну ділянку було вилучено для будівництва нової гілки метрополітену. Натомість столична влада зобов’язалася побудувати нове житло в іншому місці за рахунок місцевого бюджету.

Однак нове житло не відповідало будівельним нормам і було визнано непридатним для проживання. Таким чином була порушена домовленість про компенсацію за майно. У 2001 році заявник звернувся з цивільним позовом проти місцевих органів влади. Однак, попри судові спори, спочатку заявник, а після його смерті донька, не змогли відновити справедливість. Як зазначають у Мінюсті, суди різних інстанцій не дійшли згоди, хто з відповідачів понесе відповідальність за шкоду.

ЄСПЛ у рішеннях від 2022 та 2023 років за позовом заявниці встановив порушення та зобов’язав Україну виплатити заявниці:

138 тис євро відшкодування матеріальної шкоди;

1 тис євро відшкодування моральної шкоди;

3 тис євро в якості компенсації судових та інших витрат.

Крім того, судом було визначено, що саме КП "Київметрополітен" мало нести відповідальність, а органи місцевого самоврядування мусили забезпечити належне виконання домовленостей про компенсацію. Зрештою, виплати заявниці було здійснено за рахунок державного бюджету.

Позов Мінюсту з регресною вимогою

У 2024 році міністерство подало позов до КМДА та "Київського метрополітену" про солідарне стягнення 5 752 732 грн, адже саме таку суму було витрачено з держбюджету на виконання рішення ЄСПЛ. Мінʼюст звернувся із регресним позовом до осіб, вину яких фактично було встановлено у вказаному рішенні ЄСПЛ.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25 листопада 2024 року позов було частково задоволено, а саме: стягнуто зазначену суму з КМДА на користь державного бюджету. 24 квітня 2025 року Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію КМДА і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Раніше ЄСПЛ визнав незаконними дії керівника САП Клименка у справі адвоката біглого олігарха Онищенка.