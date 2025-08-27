Деминер, агроинженерия и ИТ: Минэкономики обновило список профессий для учебных ваучеров

Министерство экономики обновило перечень профессий и специальностей, по которым украинцы могут получить ваучер на обучение — теперь доступно 156 направлений (95 профессий и 61 специальность). Среди новых – агроинженерия, начальное образование, информационная безопасность, измерительные технологии, общественное здоровье и богословие. Также добавлена новая профессия — деминер.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Государство финансирует обучение по 156 направлениям

Вступил в силу приказ Минэкономики от 10 июля 2025 г. № 2844, которым обновлен Перечень профессий и специальностей для обучения по ваучеру. Теперь он насчитывает 156 направлений: 95 профессий и 61 специальность.

Обновленный список гармонизирован с Международной стандартной классификацией образования. После окончания учебы учебные заведения будут отмечать в приложениях к дипломам не только украинские специальности, но и их международные соответствия.

Среди специальностей, адаптированных к международным стандартам, агроинженерия, внедряющая в сельском хозяйстве новейшую технику, дроны и другие инновации для экономии ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности. Обновлены направления начальное образование, информационная безопасность и измерительные технологии, общественное здоровье и богословие.

В список профессий добавлена новая — деминер, или оператор по поиску взрывоопасных предметов. Эта гражданская специальность появилась чуть больше года назад по инициативе Минэкономики, координирующей противоминную деятельность. Она открывает новые возможности для ветеранов, стремящихся спасать жизнь гражданских и способствовать восстановлению сельского хозяйства, инфраструктуры и экономики.

В 2025 году ваучеры на обучение от Государственной службы занятости получили уже 17,5 тысячи украинцев. Самые популярные направления – медсестринство, психология, повар, социальный рабочий и водитель.

В общей сложности ваучер можно использовать для обучения по 156 направлениям в сферах ИТ, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и других. Профессию, учебное заведение и форму обучения — дневную, заочную или дистанционную — человек выбирает самостоятельно. Обучение проводят лицензированные учреждения профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также предприятия и организации.

Максимальная сумма ваучера составляет 30,28 тысячи гривен. Если стоимость обучения превышает сумму, разницу покрывает самостоятельно студент или работодатель.

Напомним, в 2025 году 10 545 украинцев воспользовались уникальной возможностью безвозмездно получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение.