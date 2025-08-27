Демінер, агроінженерія та ІТ: Мінекономіки оновило перелік професій для навчальних ваучерів

Міністерство економіки оновило перелік професій та спеціальностей, за якими українці можуть отримати ваучер на навчання — тепер доступні 156 напрямів (95 професій та 61 спеціальність). Серед нових — агроінженерія, початкова освіта, інформаційна безпека, вимірювальні технології, громадське здоров’я та богослов’я. Також додано нову професію — демінер.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Держава фінансує навчання за 156 напрямами

Набув чинності наказ Мінекономіки від 10 липня 2025 року № 2844, яким оновлено Перелік професій і спеціальностей для навчання за ваучером. Тепер він налічує 156 напрямів: 95 професій та 61 спеціальність.

Оновлений перелік гармонізовано з Міжнародною стандартною класифікацією освіти. Після завершення навчання заклади освіти зазначатимуть у додатках до дипломів не лише українські спеціальності, а й їхні міжнародні відповідники.

Серед спеціальностей, адаптованих до міжнародних стандартів, — агроінженерія, що впроваджує у сільському господарстві новітню техніку, дрони та інші інновації для економії ресурсів і забезпечення продовольчої безпеки. Також оновлено напрями початкова освіта, інформаційна безпека та вимірювальні технології, громадське здоров’я та богослов’я.

До переліку професій додано нову — демінер, або оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів. Ця цивільна спеціальність з’явилася трохи більше року тому за ініціативою Мінекономіки, що координує протимінну діяльність. Вона відкриває нові можливості для ветеранів, які прагнуть рятувати життя цивільних та сприяти відновленню сільського господарства, інфраструктури й економіки.

У 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості отримали вже 17,5 тисяч українців. Найпопулярніші напрямки — медсестринство, психологія, кухар, соціальний робітник та водій.

Загалом ваучер можна використати для навчання за 156 напрямами у сферах ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування та інших. Професію, заклад освіти та форму навчання — денну, заочну чи дистанційну — людина обирає самостійно. Навчання проводять ліцензовані заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також підприємства та організації.

Максимальна сума ваучера становить 30,28 тис. грн. Якщо вартість навчання перевищує цю суму, різницю покриває самостійно студент або роботодавець.

Нагадаємо, в 2025 році 10545 українців скористалися унікальною можливістю безоплатно здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання.