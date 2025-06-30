Депутаты предлагают сократить чрезмерное бронирование в госорганах: детали инициативы

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменения в закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается уточнить список органов, где военнообязанные будут подлежать бронированию, и установить предельное количество таких работников в ряде госучреждений.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует законопроект №13429 зарегистрированный в Верховной Раде.

Новые подходы к бронированию

1. Обоснование необходимости принятия законопроекта:

В условиях военного положения возникла необходимость усовершенствовать механизм бронирования военнообязанных, говорится в пояснительной записке. Основное предназначение бронирования – обеспечение стабильной работы критически важных предприятий, учреждений, организаций и государственных органов, выполняющих ключевые функции в условиях войны.

Бронирование позволяет сохранить на рабочих местах работников, чья деятельность критически важна для экономики, безопасности, обороноспособности и жизнеобеспечения государства. Основные цели бронирования:

обеспечение непрерывной работы важных объектов;

поддержка экономической стабильности;

сохранение квалифицированного персонала в приоритетных отраслях;

оптимальное использование человеческих ресурсов между армией и гражданской сферой;

гарантирование эффективного функционирования органов гос и правосудия.

2. Цели и задачи законопроекта:

Целью законопроекта является укрепление обороноспособности государства путем привлечения в ряды Вооруженных Сил Украины части военнообязанных работников правоохранительных органов.

Предложенные изменения позволят:

сократить чрезмерное бронирование в ряде государственных структур;

привлечь квалифицированные и мотивированные кадры для службы в армии;

обеспечить более справедливое распределение обязанностей во время войны.

Что предлагается изменить?

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с целью уточнения порядка бронирования военнообязанных.

Предлагается установить следующие правила:

1 Полное бронирование (100%) военнообязанных предусматривается для:

органов государственной власти и других государственных органов, а также патронатных служб, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, кроме таких структур:

Национальная полиция;

Государственное бюро расследований;

органы прокуратуры (кроме Специализированной антикоррупционной прокуратуры);

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины;

Служба судебной охраны, учреждения системы правосудия;

органы досудебного расследования

2. Частичное бронирование (до 50%) военнообязанных предусматривается для:

органов прокуратуры (кроме подразделений Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где допускается 100% бронирование);

Национальная полиция Украины;

Государственное бюро расследований;

Бюро экономической безопасности Украины;

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины;

Службы судебной охраны;

учреждений системы правосудия;

органов досудебного расследования

Отмечено, что принятие законопроекта на момент его внесения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, 30 мая 2025 года Кабинет министров принял изменения в порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики, позволяющих расширить возможности сохранения кадрового потенциала для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.