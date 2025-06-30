Депутати пропонують скоротити надмірне бронювання у держорганах: деталі ініціативи

Народні депутати з фракції “Європейська солідарність” зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміни до закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Пропонується уточнити перелік органів, де військовозобов’язані підлягатимуть бронюванню, та встановити граничну кількість таких працівників у низці держустанов.

Як пише Delo.ua, про це свідчить законопроєкт № 13429 зареєстрований у Верховній Раді.

Нові підходи до бронювання

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроєкту:

В умовах воєнного стану виникла потреба вдосконалити механізм бронювання військовозобов’язаних, йдеться в пояснювальній записці. Основне призначення бронювання — забезпечення стабільної роботи критично важливих підприємств, установ, організацій і державних органів, які виконують ключові функції в умовах війни.

Бронювання дає можливість зберегти на робочих місцях працівників, чия діяльність є критично важливою для економіки, безпеки, обороноздатності та життєзабезпечення держави. Основні цілі бронювання:

забезпечення безперервної роботи важливих об'єктів;

підтримка економічної стабільності;

збереження кваліфікованого персоналу в пріоритетних галузях;

оптимальне використання людських ресурсів між армією та цивільною сферою;

гарантування ефективного функціонування органів державної влади та правосуддя.

2. Цілі і завдання законопроєкту:

Метою законопроєкту є зміцнення обороноздатності держави шляхом залучення до лав Збройних Сил України частини військовозобов’язаних працівників правоохоронних органів.

Запропоновані зміни дозволять:

скоротити надмірне бронювання у низці державних структур;

залучити кваліфіковані та умотивовані кадри до служби в армії;

забезпечити більш справедливий розподіл обов’язків у період війни.

Що пропонується змінити?

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з метою уточнення порядку бронювання військовозобов’язаних.

Пропонується встановити такі правила:

1. Повне бронювання (100%) військовозобов’язаних передбачається для:

органів державної влади та інших державних органів, а також патронатних служб, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, крім таких структур:

Національна поліція України;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);

Бюро економічної безпеки України;

Державна кримінально-виконавча служба України;

Служба судової охорони, установи системи правосуддя;

органи досудового розслідування.

2. Часткове бронювання (до 50%) військовозобов’язаних передбачається для:

органів прокуратури (окрім підрозділів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де допускається 100% бронювання);

Національної поліції України;

Державного бюро розслідувань;

Бюро економічної безпеки України;

Державної кримінально-виконавчої служби України;

Служби судової охорони;

установ системи правосуддя;

органів досудового розслідування.

Зазначено, що прийняття законопроекту на час його внесення не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Нагадаємо, 30 травня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки, які дозволять розширити можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, що забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.