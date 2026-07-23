Держать деньги в валюте или гривне: банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев

Банкиры советуют украинцам ориентироваться на уже сложившуюся на рынке структуру сбережений: 30-40% сбережений оставить в валюте, остальное – держать в гривне.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказали банкиры во время круглого стола на тему "Спасут ли депозиты от инфляции и девальвации?", передает "Финансовый клуб".

«Часть средств обязательно следует разместить на срочных депозитах, чтобы они приносили доход. А средства, необходимые для текущих нужд, – 20-50% – оставлять на текущих счетах, чтобы ими можно было воспользоваться в любой момент. Для этого существуют краткосрочные депозиты и текущие счета с функцией сбережения», – отметил член правления, директор по развитию бизнеса Идея Банка Владимир Малый.

В свою очередь директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович считает, что самым выгодным инструментом для долгосрочного накопления остаются гривневые депозиты:

«Наивысшую доходность сейчас имеют гривневые депозиты. Лишние средства, которые клиенты готовы экономить, следует вкладывать именно в этот продукт», - отметил он.

Для краткосрочных накоплений банкир рекомендует использовать сберегательные счета, а часть сбережений оставлять в валюте.

«Если речь идет о краткосрочных сбережениях на будущие покупки, то хорошим инструментом являются сберегательные счета с повышенной ставкой. Для душевного спокойствия 30-40% сбережений следует держать в валюте», – подчеркнул Супрунович.

В то же время, по его словам, у валютных депозитов с минимальной доходностью нет особых преимуществ. "Если выбирать между валютным счетом и депозитом со ставкой 0,2-1%, то я бы оставлял средства на обычных текущих счетах", – советует банкир.

Директор департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев рекомендует пока не фиксировать средства на слишком длительный срок.

«Сейчас я бы рекомендовал клиентам размещать гривневые депозиты сроком до шести месяцев», – подчеркнул он.

В конце года, по его словам, банки традиционно активизируют борьбу за вкладчиков. «После этого следует принимать решение о переоформлении депозита, ведь в конце года большинство банков предлагают акционные условия и повышенные ставки. Кроме того, конец года – это время подведения итогов и формирования понимания перспектив на следующий год», – подытожил Замотаев.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинцы купили наличного евро больше долларов. Несмотря на то, что европейская валюта ослабевала по отношению к доллару на мировых рынках, спрос на нее в Украине только рос.