Тримати гроші у валюті чи в гривні: банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців

Банкіри радять українцям орієнтуватися на структуру заощаджень, яка вже склалася на ринку: 30-40% заощаджень залишити у валюті, решту – тримати в гривні.

Як пише Delo.ua, про це розповіли банкіри під час круглого столу на тему "Чи врятують депозити від інфляції та девальвації?", передає "Фінансовий клуб".

«Частину коштів обов’язково варто розмістити на строкових депозитах, щоб вони приносили дохід. А кошти, які потрібні для поточних потреб, – 20-50% – залишати на поточних рахунках, щоб ними можна було скористатися будь-якої миті. Для цього існують короткострокові депозити та поточні рахунки з функцією заощадження», – зауважив член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий.

Своєю чергою директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович вважає, що найвигіднішим інструментом для довгострокового накопичення залишаються гривневі депозити:

«Найвищу дохідність зараз мають гривневі депозити. Зайві кошти, які клієнти готові заощаджувати, варто вкладати саме в цей продукт», - зазначив він.

Для короткострокових накопичень банкір радить використовувати ощадні рахунки, а частину заощаджень залишати у валюті.

«Якщо йдеться про короткострокові заощадження на майбутні покупки, то хорошим інструментом є ощадні рахунки з підвищеною ставкою. Для душевного спокою 30-40% заощаджень варто тримати у валюті», – підкреслив Супрунович.

Водночас, за його словами, валютні депозити з мінімальною дохідністю не мають особливих переваг. «Якщо обирати між валютним рахунком і депозитом зі ставкою 0,2-1%, то я б залишав кошти на звичайних поточних рахунках», – радить банкір.

Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв рекомендує поки що не фіксувати кошти на надто тривалий строк.

«Зараз я б рекомендував клієнтам розміщувати гривневі депозити на строк до шести місяців», – наголосив він.

Наприкінці року, за його словами, банки традиційно активізують боротьбу за вкладників. «Після цього варто ухвалювати рішення про переоформлення депозиту, адже наприкінці року більшість банків пропонують акційні умови та підвищені ставки. Крім того, кінець року – це час підбиття підсумків і формування розуміння перспектив на наступний рік», – підсумував Замотаєв.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українці купили готівкового євро більше, ніж доларів. Попри те, що європейська валюта слабшала щодо долара на світових ринках, попит на неї в Україні лише зростав.