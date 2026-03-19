"Динамо" Киев вышло в плюс: клуб удвоил доход до 1,83 млрд грн и заработал 275 млн прибыли

Забарный, Динамо Киев
Переход Ильи Забарного в ПСЖ стал драйвером роста дохода "Динамо" / ФК "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" Киев в 2025 году резко улучшил финансовый результат. После убытка в 496 млн грн годом ранее клуб завершил год с чистой прибылью 275,6 млн грн. В то же время доход вырос вдвое — с 913,7 млн грн до 1,83 млрд грн. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Пятилетний максимум: динамика финансового обновления

Финотчетность показывает, что 2025 стал для "Динамо" переломным после нескольких нестабильных лет. В 2022 году клуб получил 666,8 млн. грн. дохода и зафиксировал убыток почти 678 млн. грн. В 2023-м доход вырос до 1,55 млрд грн, но прибыль оставалась минимальной - 17 млн грн.

В 2024 году показатели снова ухудшились: доход сократился до 913,7 млн грн, а убыток составил 496 млн грн. На этом фоне результат 2025 выглядит как сильнейшее финансовое восстановление за последние пять лет.

Операционные показатели и чистая выручка

Ключевую роль сыграл рост выручки. Чистый доход от реализации продукции и услуг составил 1,83 млрд грн, что позволило клубу выйти из валового убытка на валовую прибыль в 445 млн грн. Операционный результат также изменился кардинально: вместо убытка 381,8 млн. грн. в 2024 году "Динамо" получило 476,9 млн. грн. операционной прибыли.

Источники дохода: трансферы, УЕФА и спонсоры

Резкий рост дохода можно объяснить несколькими источниками, формирующими финансовую модель клуба. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф в публичных комментариях называл ключевыми продажи футболистов, спонсорские контракты и участие в еврокубках.

Резкий рост дохода можно объяснить несколькими источниками, формирующими финансовую модель клуба. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф в публичных комментариях называл ключевыми продажи футболистов, спонсорские контракты и участие в еврокубках.

  • Кейс Забарного: Наиболее показательным стал трансфер Ильи Забарного. В августе 2025 года он перешел из "Борнмута" в ПСЖ за сумму около €63 млн без учета бонусов (по данным Общественного). По предварительному трансферу "Динамо" сохранило право на процент от перепродажи игрока, что означает дополнительные поступления для киевского клуба от этого соглашения.
  • Выплаты от УЕФА Еще одним источником дохода стали выплаты от УЕФА. За участие в Лиге Европы сезона 2024/25 "Динамо" получило более 8,5 млн евро, что остается одним из ключевых валютных потоков для украинских клубов.
  • Партнерские соглашения Важную роль также играют спонсорские контракты — по словам менеджмента, их у клуба более десяти, и они формируют значительную часть коммерческих поступлений.

В то же время, классические для европейского футбола источники — телеправа и билеты — в нынешних условиях не являются определяющими для финансовой модели клуба. Основу дохода формируют трансферные операции, участие в еврокубках и партнёрские контракты.

Расходы на персонал и содержание клуба

Несмотря на прибыль, "Динамо" остается большой и затратной организацией. В клубе работает 629 человек, а расходы на оплату труда в 2025 году составили 873,9 млн. грн. Общие операционные расходы составили около 1,7 млрд. грн.

Напомним, по итогам 2024 года киевское "Динамо" стало лидером по доходам среди спортивных компаний Украины , опередив донецкий "Шахтер". Однако тогда высокая выручка не позволила клубу выйти в "плюс" из-за значительных операционных расходов. Ситуация 2025 свидетельствует об успешной оптимизации финансовой модели, где ключевую роль сыграли не только прямые призовые, но и бонусы от перепродажи воспитанников клуба в топовые чемпионаты Европы.

Автор:
Степан Крьока , Галина Панченко