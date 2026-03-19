"Динамо" Киев вышло в плюс: клуб удвоил доход до 1,83 млрд грн и заработал 275 млн прибыли

Футбольный клуб "Динамо" Киев в 2025 году резко улучшил финансовый результат. После убытка в 496 млн грн годом ранее клуб завершил год с чистой прибылью 275,6 млн грн. В то же время доход вырос вдвое — с 913,7 млн грн до 1,83 млрд грн. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Пятилетний максимум: динамика финансового обновления

Финотчетность показывает, что 2025 стал для "Динамо" переломным после нескольких нестабильных лет. В 2022 году клуб получил 666,8 млн. грн. дохода и зафиксировал убыток почти 678 млн. грн. В 2023-м доход вырос до 1,55 млрд грн, но прибыль оставалась минимальной - 17 млн грн.

В 2024 году показатели снова ухудшились: доход сократился до 913,7 млн грн, а убыток составил 496 млн грн. На этом фоне результат 2025 выглядит как сильнейшее финансовое восстановление за последние пять лет.

Операционные показатели и чистая выручка

Ключевую роль сыграл рост выручки. Чистый доход от реализации продукции и услуг составил 1,83 млрд грн, что позволило клубу выйти из валового убытка на валовую прибыль в 445 млн грн. Операционный результат также изменился кардинально: вместо убытка 381,8 млн. грн. в 2024 году "Динамо" получило 476,9 млн. грн. операционной прибыли.

Источники дохода: трансферы, УЕФА и спонсоры

Резкий рост дохода можно объяснить несколькими источниками, формирующими финансовую модель клуба. Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф в публичных комментариях называл ключевыми продажи футболистов, спонсорские контракты и участие в еврокубках.

Кейс Забарного: Наиболее показательным стал трансфер Ильи Забарного. В августе 2025 года он перешел из "Борнмута" в ПСЖ за сумму около €63 млн без учета бонусов (по данным Общественного). По предварительному трансферу "Динамо" сохранило право на процент от перепродажи игрока, что означает дополнительные поступления для киевского клуба от этого соглашения.

Выплаты от УЕФА Еще одним источником дохода стали выплаты от УЕФА. За участие в Лиге Европы сезона 2024/25 "Динамо" получило более 8,5 млн евро, что остается одним из ключевых валютных потоков для украинских клубов.

Партнерские соглашения Важную роль также играют спонсорские контракты — по словам менеджмента, их у клуба более десяти, и они формируют значительную часть коммерческих поступлений.

В то же время, классические для европейского футбола источники — телеправа и билеты — в нынешних условиях не являются определяющими для финансовой модели клуба. Основу дохода формируют трансферные операции, участие в еврокубках и партнёрские контракты.

Расходы на персонал и содержание клуба

Несмотря на прибыль, "Динамо" остается большой и затратной организацией. В клубе работает 629 человек, а расходы на оплату труда в 2025 году составили 873,9 млн. грн. Общие операционные расходы составили около 1,7 млрд. грн.

Напомним, по итогам 2024 года киевское "Динамо" стало лидером по доходам среди спортивных компаний Украины , опередив донецкий "Шахтер". Однако тогда высокая выручка не позволила клубу выйти в "плюс" из-за значительных операционных расходов. Ситуация 2025 свидетельствует об успешной оптимизации финансовой модели, где ключевую роль сыграли не только прямые призовые, но и бонусы от перепродажи воспитанников клуба в топовые чемпионаты Европы.