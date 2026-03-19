"Динамо" Київ вийшло в плюс: клуб подвоїв дохід до 1,83 млрд грн і заробив 275 млн прибутку

Футбольний клуб «Динамо» Київ у 2025 році різко покращив фінансовий результат. Після збитку у 496 млн грн роком раніше клуб завершив рік із чистим прибутком 275,6 млн грн. Водночас дохід зріс удвічі — з 913,7 млн грн до 1,83 млрд грн. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl.

П'ятирічний максимум: динаміка фінансового відновлення

Фінзвітність показує, що 2025 рік став для "Динамо" переломним після кількох нестабільних років. У 2022 році клуб отримав 666,8 млн грн доходу і зафіксував збиток майже 678 млн грн. У 2023-му дохід зріс до 1,55 млрд грн, але прибуток залишався мінімальним — 17 млн грн.

У 2024 році показники знову погіршилися: дохід скоротився до 913,7 млн грн, а збиток сягнув 496 млн грн. На цьому тлі результат 2025 року виглядає як найсильніше фінансове відновлення за останні п’ять років.

Операційні показники та чиста виручка

Ключову роль відіграло зростання виручки. Чистий дохід від реалізації продукції та послуг становив 1,83 млрд грн, що дозволило клубу вийти з валового збитку на валовий прибуток у 445 млн грн. Операційний результат також змінився кардинально: замість збитку 381,8 млн грн у 2024 році "Динамо" отримало 476,9 млн грн операційного прибутку.

Джерела доходу: трансфери, УЄФА та спонсори

Різке зростання доходу можна пояснити кількома джерелами, які формують фінансову модель клубу. Генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф у публічних коментарях називав ключовими продаж футболістів, спонсорські контракти та участь у єврокубках.

Кейс Забарного: Найбільш показовим став трансфер Іллі Забарного. У серпні 2025 року він перейшов із "Борнмута" до ПСЖ за суму близько €63 млн без урахування бонусів (за даними Суспільне). За умовами попереднього трансферу "Динамо" зберегло право на відсоток від перепродажу гравця, що означає додаткові надходження для київського клубу від цієї угоди.

Виплати від УЄФА: Ще одним джерелом доходу стали виплати від УЄФА. За участь у Лізі Європи сезону 2024/25 "Динамо" отримало понад €8,5 млн, що залишається одним із ключових валютних потоків для українських клубів.

Партнерські угоди: Важливу роль також відіграють спонсорські контракти — за словами менеджменту, їх у клубу понад десять, і вони формують значну частину комерційних надходжень.

Водночас класичні для європейського футболу джерела — телеправа та квитки — у нинішніх умовах не є визначальними для фінансової моделі клубу. Основу доходу формують трансферні операції, участь у єврокубках та партнерські контракти.

Витрати на персонал та утримання клубу

Попри прибуток, "Динамо" залишається великою та витратною організацією. У клубі працює 629 осіб, а витрати на оплату праці у 2025 році сягнули 873,9 млн грн. Загальні операційні витрати становили близько 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року київське "Динамо" стало лідером за доходами серед спортивних компаній України, випередивши донецький "Шахтар". Проте тоді висока виручка не дозволила клубу вийти в "плюс" через значні операційні витрати. Ситуація 2025 року свідчить про успішну оптимізацію фінансової моделі, де ключову роль відіграли не лише прямі призові, а й бонуси від перепродажу вихованців клубу в топові чемпіонати Європи.