Директора онлайн-казино Pin-Up отправили на два месяца в СИЗО

Директора онлайн-казино Pin-Up, владельцами которого являются россияне, отправили на два месяца под стражу без права внесения залога. Его подозревают в отмывании российских денег.

Об этом сообщила спикер Государственного Бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

Напомним, сотрудники ГБР задержали директора онлайн-казино Pin-Up 14 февраля. Его подозревают в содействии государству-агрессору.

Также по этому делу применена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя КРАИЛ Ивана Рудого без права на внесение залога. Он подозревается в поддержке деятельности в Украине российского онлайн-казино Pin-Up и игнорировании доказательств связей его владельца со страной-агрессорой и в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах.

Дело против Pin-Up

Ранее работники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Напомним, что в начале сентября 2024 года АРМА в совместном взаимодействии с представителями ГБР взыскали рекордные 2,6 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора РФ. АРМА приобрела на эти средства военные облигации в поддержку ВСУ.

25 октября судья Печерского районного суда г. Киева Светлана Смык приняла решение о снятии ареста с этих средств. Тогда же АРМА срочно обратилось в ГБР с просьбой наложить новый арест на эти средства.

Позже, а именно 30 октября, решением Печерского суда города Киева было удовлетворено ходатайство ГБР о повторном аресте средств онлайн-казино Pin-Up. А 19 ноября Pin-UP отказался от апелляционной жалобы на арест этих средств.