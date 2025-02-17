Директора онлайн-казино Pin-Up відправили на два місяці в СІЗО

Директора онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є росіяни, відправили на два місяці під варту без права внесення застави. Його підозрюють у відмиванні російських коштів.

Про це повідомила речниця Державного Бюро розслідувань Тетяна Сапʼян в етері телемарафону "Єдині новини".

Нагадаємо, працівники ДБР затримали директора онлайн-казино Pin-Up 14 лютого. Його підозрюють в сприянні державі-агресору.

Також у цій справі застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно керівника КРАІЛ Івана Рудого без права на внесення застави. Його підозрюють у підтримці діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up та ігноруванні доказів зв'язків його власника з країною-агресоркою і у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Справа проти Pin-Up

Раніше працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Крім того, ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up.

Нагадаємо, що на початку вересня 2024 року АРМА у спільній взаємодії з представниками Державного бюро розслідуваньстягнули рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, повʼязаного із представниками держави-агресора РФ. АРМА придбала на ці кошти військові облігації на підтримку ЗСУ.

25 жовтня суддя Печерського районного суду м. Києва Світлана Смик ухвалила рішення про зняття арешту з цих коштів. Тоді ж АРМА терміново звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Пізніше, а саме 30 жовтня рішенням Печерського суду міста Києва було задоволено клопотання ДБР про повторний арешт коштів онлайн-казино Pin-Up. А вже 19 листопада Pin-UP відмовився від апеляційної скарги на арешт цих коштів.