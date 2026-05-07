Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Наличный курс:

USD

43,78

43,70

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Для стабильной работы логистики "Укрзализныця" требуется около 100 новых электровозов

Патрик Шнидер и Алексей Кулеба
Патрик Шнидер и Алексей Кулеба обсудили проблемы транспортной отрасли Украины / Министерство развития общин и территорий Украины

"Укрзализныця" нуждается около 100 новых электровозов для обеспечения экспорта и эвакуационных рейсов. Германия объявила о готовности профинансировать эти потребности через Ukraine Transport Support Fund и уже начала поставки спецтехники

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В ходе Международного транспортного форума в Лейпциге состоялась встреча Вицепремьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы с Федеральным министром цифровых дел и транспорта Германии Патриком Шнидером. Главной темой стало присоединение Германии к Фонду поддержки транспорта Украины.

Критические потребности железной дороги

Новые новые грузовые и пассажирские электровозы необходимы для стабильного функционирования логистики, обеспечения экспорта, выполнения пассажирских и эвакуационных перевозок. Стороны уже обсудили механизмы финансирования закупки этих локомотивов для обновления подвижного состава.

Немецкие партнеры уже приступили к поставкам техники для украинских железнодорожников. Пакет помощи включает:

  • 18 автомобилей (13 единиц уже получено);
  • 32 генератора;
  • 18 единиц строительной техники.

По оценке RDNA5, проведенной совместно с Всемирным банком, прямые убытки транспортного сектора Украины из-за войны составляют 40,3 млрд долларов.

Развитие логистических путей

Помимо железнодорожного сообщения партнеры обсудили развитие автомобильного сообщения между Украиной и ЕС, морскую логистику и восстановление портовой и речной инфраструктуры.

Германия остается одним из основных партнеров Украины по созданию новой логистической архитектуры между страной и Европой.

Напомним, " Укрзализныця " получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления железнодорожной инфраструктуры. Среди оборудования – транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.

Автор:
Татьяна Ковальчук