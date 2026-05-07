Для стабильной работы логистики "Укрзализныця" требуется около 100 новых электровозов
"Укрзализныця" нуждается около 100 новых электровозов для обеспечения экспорта и эвакуационных рейсов. Германия объявила о готовности профинансировать эти потребности через Ukraine Transport Support Fund и уже начала поставки спецтехники
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
В ходе Международного транспортного форума в Лейпциге состоялась встреча Вицепремьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы с Федеральным министром цифровых дел и транспорта Германии Патриком Шнидером. Главной темой стало присоединение Германии к Фонду поддержки транспорта Украины.
Критические потребности железной дороги
Новые новые грузовые и пассажирские электровозы необходимы для стабильного функционирования логистики, обеспечения экспорта, выполнения пассажирских и эвакуационных перевозок. Стороны уже обсудили механизмы финансирования закупки этих локомотивов для обновления подвижного состава.
Немецкие партнеры уже приступили к поставкам техники для украинских железнодорожников. Пакет помощи включает:
- 18 автомобилей (13 единиц уже получено);
- 32 генератора;
- 18 единиц строительной техники.
По оценке RDNA5, проведенной совместно с Всемирным банком, прямые убытки транспортного сектора Украины из-за войны составляют 40,3 млрд долларов.
Развитие логистических путей
Помимо железнодорожного сообщения партнеры обсудили развитие автомобильного сообщения между Украиной и ЕС, морскую логистику и восстановление портовой и речной инфраструктуры.
Германия остается одним из основных партнеров Украины по созданию новой логистической архитектуры между страной и Европой.
Напомним, " Укрзализныця " получила более 50 единиц техники от ЕС для ремонта и восстановления железнодорожной инфраструктуры. Среди оборудования – транспортные средства, генераторы, самосвалы и экскаваторы.