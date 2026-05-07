Для стабільної роботи логістики "Укрзалізниця" потребує близько 100 нових електровозів

"Укрзалізниця" потребує близько 100 нових електровозів для забезпечення експорту та евакуаційних рейсів. Німеччина оголосила про готовність профінансувати ці потреби через Ukraine Transport Support Fund та вже розпочала постачання спецтехніки

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч Віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби з Федеральним міністром цифрових справ і транспорту Німеччини Патріком Шнідером. Головною темою стало долучення Німеччини до Фонду підтримки транспорту України.

Критичні потреби залізниці

Нові нові вантажні і пасажирські електровози необхідні для стабільного функціонування логістики, забезпечення експорту, а також виконання пасажирських та евакуаційних перевезень. Сторони вже обговорили механізми фінансування закупівлі цих локомотивів для оновлення рухомого складу.

Німецькі партнери вже розпочали постачання техніки для українських залізничників. Пакет допомоги включає:

18 автомобілів (13 одиниць уже отримано);

32 генератори;

18 одиниць будівельної техніки.

За оцінкою RDNA5, проведеною спільно зі Світовим банком, прямі збитки транспортного сектора України через війну становлять 40,3 млрд доларів.

Розвиток логістичних шляхів

Окрім залізничного сполучення, партнери обговорили розвиток автомобільного сполучення між Україною та ЄС, морську логістику та відновлення портової і річкової інфраструктури.

Німеччина залишається одним із основних партнерів України у створенні нової логістичної архітектури між країною та Європою.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" отримала понад 50 одиниць техніки від ЄС для ремонту та відновлення залізничної інфраструктури. Серед обладнання - транспортні засоби, генератори, самоскиди та екскаватори.