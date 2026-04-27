Німеччина передала Чернігівщині 3 когенераційні установки, ще 9 надійдуть найближчим часом

Німеччина передала Чернігівщині 3 когенераційні установки
Німеччина передала Чернігівщині 3 когенераційні установки / Міністерство розвитку громад та територій України

Україна отримала від Німеччини три когенераційні установки для Чернігівської області. Найближчими місяцями регіону мають передати ще дев’ять одиниць обладнання. Передача відбулася за участі посла Німеччини в Україні Гайко Томса та представників GIZ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Після запуску перші три установки забезпечать теплом і електроенергією майже 70 тис. мешканців області. Йдеться про понад 500 житлових будинків, 11 лікарень, 23 дитячі садки та 15 шкіл.

Крім того, близько 91 тис. жителів отримають стабільне водопостачання, а понад 157 тис. людей — безперебійну роботу систем водовідведення.

Загалом Чернігівщина має отримати 12 когенераційних установок сумарною потужністю 10,5–11,5 МВт. Після введення в експлуатацію вони допоможуть забезпечити теплом, електроенергією та базовими комунальними послугами близько 353 тис. жителів області.

Поставка є частиною програми підтримки Німеччини загальним обсягом майже 400 млн євро, яку було започатковано цієї зими у відповідь на російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі.

Когенераційні установки одночасно виробляють тепло та електроенергію і можуть інтегруватися в системи теплопостачання та водоканалів. В уряді називають такі рішення одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та підвищення енергетичної стійкості регіонів.

Зауважимо, з початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше критично важливе устаткування.

Автор:
Тетяна Гойденко