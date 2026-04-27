Німеччина передала Чернігівщині 3 когенераційні установки, ще 9 надійдуть найближчим часом

Україна отримала від Німеччини три когенераційні установки для Чернігівської області. Найближчими місяцями регіону мають передати ще дев’ять одиниць обладнання. Передача відбулася за участі посла Німеччини в Україні Гайко Томса та представників GIZ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Після запуску перші три установки забезпечать теплом і електроенергією майже 70 тис. мешканців області. Йдеться про понад 500 житлових будинків, 11 лікарень, 23 дитячі садки та 15 шкіл.

Крім того, близько 91 тис. жителів отримають стабільне водопостачання, а понад 157 тис. людей — безперебійну роботу систем водовідведення.

Загалом Чернігівщина має отримати 12 когенераційних установок сумарною потужністю 10,5–11,5 МВт. Після введення в експлуатацію вони допоможуть забезпечити теплом, електроенергією та базовими комунальними послугами близько 353 тис. жителів області.

Поставка є частиною програми підтримки Німеччини загальним обсягом майже 400 млн євро, яку було започатковано цієї зими у відповідь на російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі.

Когенераційні установки одночасно виробляють тепло та електроенергію і можуть інтегруватися в системи теплопостачання та водоканалів. В уряді називають такі рішення одним із ключових елементів розвитку розподіленої генерації та підвищення енергетичної стійкості регіонів.

Зауважимо, з початку 2026 року Україна отримала понад 2250 одиниць енергетичного обладнання в межах міжнародної допомоги. Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше критично важливе устаткування.