В Україні прискорять підключення когенераційних установок: уряд створив координаційний центр

В Україні до загальної енергомережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей, однак значна частина встановлених і технічно готових до запуску установок досі не працює в громадах. Йдеться про тепло та електроенергію, які країна могла б отримувати вже зараз — у період постійних ворожих атак на енергосистему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

У зв’язку з цим уряд ухвалює рішення для якнайшвидшого підключення всіх наявних когенераційних установок, які належать бізнесу, закуповуються громадами або надаються міжнародними партнерами.

Обласні військові адміністрації мають сформувати та верифікувати повний перелік когенераційних установок, зокрема тих, що наразі не підключені до мереж, і передати ці дані до Міністерства енергетики та Міністерства розвитку громад. Держенергонагляд відповідатиме за постійне оновлення інформації у спеціальному дашборді.

ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями та операторами систем розподілу повинні оперативно підключити всі доступні установки та негайно розпочати виробництво електроенергії й тепла. Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити процедури підключення когенерації до мереж і здійснювати постійний моніторинг цього процесу.

У разі виявлення зловживань посадові особи, відповідальні за підключення об’єктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень.

Для координації цієї роботи Кабінет міністрів утворив Координаційний центр з розвитку когенерації. Крім того, уряд працює над додатковими стимулами для бізнесу, щоб встановлення та підключення когенераційних установок було максимально швидким і простим. Для звернень підприємців продовжує діяти єдине вікно на платформі "Пульс".

Автор:
Тетяна Гойденко