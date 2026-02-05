В Украине ускорят подключение когенерационных установок: правительство создало координационный центр

В Украине к общей сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей, однако значительная часть установленных и технически готовых к запуску установок до сих пор не работает в общинах. Речь идет о тепле и электроэнергии, которую страна могла бы получать уже сейчас — в период постоянных вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В этой связи правительство принимает решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, принадлежащих бизнесу, закупаемых общинами или предоставляемых международными партнерами.

Областные военные администрации должны сформировать и верифицировать полный перечень когенерационных установок, в том числе не подключенных к сетям, и передать эти данные в Министерство энергетики и Министерство развития общин. Госэнергонадзор будет отвечать за постоянное обновление информации в специальном дашборде.

ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями и операторами систем распределения должны оперативно подключить все доступные установки и немедленно приступить к производству электроэнергии и тепла. Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить процедуры подключения когенерации к сетям и проводить постоянный мониторинг этого процесса.

В случае обнаружения злоупотреблений должностные лица, ответственные за подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений.

Для координации этой работы Кабинет Министров создал Координационный центр по развитию когенерации. Кроме того, правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы установка и подключение когенерационных установок была максимально быстрой и простой. Для обращений предпринимателей продолжает действовать единственное окно на платформе "Пульс".