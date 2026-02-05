Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,18

43,05

EUR

51,25

51,06

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине ускорят подключение когенерационных установок: правительство создало координационный центр

Юлия Свириденко
Правительство создало координационный центр / Юлия Свириденко

В Украине к общей сети уже присоединено более 1 ГВт когенерационных мощностей, однако значительная часть установленных и технически готовых к запуску установок до сих пор не работает в общинах. Речь идет о тепле и электроэнергии, которую страна могла бы получать уже сейчас — в период постоянных вражеских атак на энергосистему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

В этой связи правительство принимает решения для скорейшего подключения всех имеющихся когенерационных установок, принадлежащих бизнесу, закупаемых общинами или предоставляемых международными партнерами.

Областные военные администрации должны сформировать и верифицировать полный перечень когенерационных установок, в том числе не подключенных к сетям, и передать эти данные в Министерство энергетики и Министерство развития общин. Госэнергонадзор будет отвечать за постоянное обновление информации в специальном дашборде.

ОВА совместно с органами местного самоуправления, государственными компаниями и операторами систем распределения должны оперативно подключить все доступные установки и немедленно приступить к производству электроэнергии и тепла. Госэнергонадзор и НКРЭКУ должны упростить процедуры подключения когенерации к сетям и проводить постоянный мониторинг этого процесса.

В случае обнаружения злоупотреблений должностные лица, ответственные за подключение объектов когенерации, будут нести персональную ответственность за невыполнение правительственных решений.

Для координации этой работы Кабинет Министров создал Координационный центр по развитию когенерации. Кроме того, правительство работает над дополнительными стимулами для бизнеса, чтобы установка и подключение когенерационных установок была максимально быстрой и простой. Для обращений предпринимателей продолжает действовать единственное окно на платформе "Пульс".

Автор:
Татьяна Гойденко