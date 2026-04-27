Германия передала Черниговщине 3 когенерационных установки, еще 9 поступят в ближайшее время

Германия передала Черниговщине 3 когенерационных установки / Министерство развития общин и территорий Украины

Украина получила от Германии три когенерационных установки для Черниговской области. В ближайшие месяцы региона должны передать еще девять единиц оборудования. Передача состоялась с участием посла Германии в Украине Гайко Томса и представителей GIZ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

После запуска первые три установки обеспечат теплом и электроэнергией около 70 тыс. жителей области. Речь идет о более чем 500 жилых домах, 11 больницах, 23 детских садах и 15 школах.

Кроме того, около 91 тыс. жителей получат стабильное водоснабжение, а более 157 тыс. человек – бесперебойную работу систем водоотведения.

В целом, Черниговщина должна получить 12 когенерационных установок суммарной мощностью 10,5–11,5 МВт. После ввода в эксплуатацию они помогут обеспечить теплом, электроэнергией и базовыми коммунальными услугами около 353 тысяч жителей области.

Поставка является частью программы поддержки Германии общим объемом почти 400 млн евро, которая была начата этой зимой в ответ на российские атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

Когенерационные установки одновременно производят тепло и электроэнергию и могут интегрироваться в системы теплоснабжения и водоканалов. В правительстве называют такие решения одним из ключевых элементов развития распределенной генерации и повышения энергетической устойчивости регионов.

Отметим, что с начала 2026 года Украина получила более 2250 единиц энергетического оборудования в рамках международной помощи. Речь идет о генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных, когенерационных установках и другом критически важном оборудовании.

Автор:
Татьяна Гойденко