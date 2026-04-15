Дмитрий Кисилевский назвал основные проблемы экспорта: высокая цена энергии, логистика и валютные ограничения

Украинский экспорт в 2025 г. снизился на 3% на фоне совокупного влияния войны, энергетических затрат, логистических ограничений и регуляторных барьеров. В то же время, ранее экспорт демонстрировал рост, что частично нивелирует негативную динамику, однако дисбаланс между экспортом и импортом остается критическим.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский во время проводимого Delo.ua Business Wisdom Summit.

По его словам, ключевым фактором конкурентоспособности является возможность выгодного производства внутри страны. Он подчеркнул, что экспорт фактически начинается с наличия условий для производства продукции и ее доставки в границу, после чего уже формируется экспортная составляющая.

Среди факторов снижающих конкурентоспособность украинской продукции он назвал последствия войны и разрушения производств, высокую стоимость электроэнергии, логистические ограничения, а также торговые барьеры со стороны международных партнеров.

Отдельно он обратил внимание на механизм CBAM, который, по его словам, создает дополнительные ограничения не только для металлургии и агросектора, но и для других отраслей, в частности производства дверей и комплектующих.

Среди проблем он выделил отсутствие системного экспортного финансирования, в частности инструментов кредитования иностранных покупателей украинской продукции (buyer's credit), которые являются стандартной практикой на мировых рынках сложной продукции.

Отдельное внимание Кисилевский уделил валютному регулированию, которое, по его словам, сдерживает экспорт товаров с длительным циклом производства и доставки. Он отметил, что действующие ограничения в 180 дней недостаточны для ряда направлений экспорта, в том числе машиностроения, и нуждаются в пересмотре.

Среди системных проблем также названа недостаточная институциональная способность экономической дипломатии и ограниченные ресурсы для продвижения украинских товаров на внешних рынках. Кроме того, он отметил высокий уровень таможенных и нетарифных ограничений в торговле с ЕС.

В то же время, правительство и парламент, по его словам, уже реализуют ряд инструментов поддержки внутреннего производства. В их числе политика "Сделано в Украине", локализация в публичных закупках, программы компенсации стоимости украинской техники, гранты на переработку и восстановление предприятий, индустриальные парки, а также инструменты поддержки инвестиционных проектов.

Кисилевский также отметил развитие программ поддержки экспорта, в частности, экспортно-кредитного агентства и финансирования участия украинских компаний в международных выставках. В то же время, он подчеркнул, что эти инструменты пока не соответствуют масштабу вызовов.

По его словам, дальнейшее развитие экспорта нуждается в системном решении вопросов стоимости производства, энергетики, логистики, финансирования и государственной экономической дипломатии, а также формирования согласованной политики государства и бизнеса.

Заметим, товарооборот Украины за январь-март 2026 составил $33,5 млрд. За отчетный период импорт товаров в Украину составил $23,4 млрд, тогда как экспорт — $10,1 млрд.