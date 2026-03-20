До 10 миллионов сеянцев в год: в Черниговской области открыли крупнейший в Украине семенной центр

20 марта в Черниговской области открыли крупнейший в стране семенной центр, способный выращивать до 10 миллионов сеянцев в год. Комплекс обеспечит качественным посадочным материалом северные и южные регионы, в том числе деоккупированные и пострадавшие территории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, представители профильного министерства, Государственного агентства лесных ресурсов и руководства области.

"Новый семенной центр построен с акцентом на современные технологии – с автоматизированными линиями, теплицами, полями доращивания и холодильными камерами. В Украине насчитывается девять таких центров. Развитие их сети – это часть системных изменений в лесной отрасли, которые обеспечат возобновление лесов, в частности на деоккупированных и пострадавших".

на Черниговщине отвергли семенной центр / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Благодаря новым технологиям выращивания сеянцев – с закрытой корневой системой – период высадки не будет ограничиваться определенным сезоном, что значительно расширяет возможности лесничеств.

Стратегическое значение

Кроме выращивания растений, на базе центра создается банк семян с запасом для выращивания более 100 миллионов сеянцев. Это гарантирует стабильность лесовосстановительных работ вне зависимости от урожайности семян в конкретном году. Центр будет снабжать посадочным материалом как северные, так и южные области страны.

Правительство рассматривает лесной фонд как стратегический ресурс, поэтому развитие таких центров является частью плана повышения прозрачности и эффективности отрасли. Современная инфраструктура позволит оперативно облесять территории, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Напомним, в феврале в Полтавской области запустили комплекс по переработке шишек и семян хвойных пород. Мощность линии позволяет обрабатывать до 110 кг сырья в одну смену, обеспечивая потребности региона в посадочном материале.