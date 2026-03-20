Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До 10 миллионов сеянцев в год: в Черниговской области открыли крупнейший в Украине семенной центр

В Черниговской области открыли крупнейший в Украине семенной центр / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

20 марта в Черниговской области открыли крупнейший в стране семенной центр, способный выращивать до 10 миллионов сеянцев в год. Комплекс обеспечит качественным посадочным материалом северные и южные регионы, в том числе деоккупированные и пострадавшие территории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, представители профильного министерства, Государственного агентства лесных ресурсов и руководства области.

"Новый семенной центр построен с акцентом на современные технологии – с автоматизированными линиями, теплицами, полями доращивания и холодильными камерами. В Украине насчитывается девять таких центров. Развитие их сети – это часть системных изменений в лесной отрасли, которые обеспечат возобновление лесов, в частности на деоккупированных и пострадавших".

на Черниговщине отвергли семенной центр / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Благодаря новым технологиям выращивания сеянцев – с закрытой корневой системой – период высадки не будет ограничиваться определенным сезоном, что значительно расширяет возможности лесничеств.

Стратегическое значение

Кроме выращивания растений, на базе центра создается банк семян с запасом для выращивания более 100 миллионов сеянцев. Это гарантирует стабильность лесовосстановительных работ вне зависимости от урожайности семян в конкретном году. Центр будет снабжать посадочным материалом как северные, так и южные области страны.

Правительство рассматривает лесной фонд как стратегический ресурс, поэтому развитие таких центров является частью плана повышения прозрачности и эффективности отрасли. Современная инфраструктура позволит оперативно облесять территории, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Напомним, в феврале в Полтавской области запустили комплекс по переработке шишек и семян хвойных пород. Мощность линии позволяет обрабатывать до 110 кг сырья в одну смену, обеспечивая потребности региона в посадочном материале.

Автор:
Татьяна Ковальчук