До 10 мільйонів сіянців на рік: на Чернігівщині відкрили найбільший в Україні насіннєвий центр

20 березня на Чернігівщині відкрили найбільший у країні насіннєвий центр, здатний вирощувати до 10 мільйонів сіянців на рік. Комплекс забезпечить якісним садивним матеріалом північні та південні регіони, зокрема деокуповані та постраждалі території.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У заході взяли участь міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, представники профільного міністерства, Державного агентства лісових ресурсів та керівництво області.

"Новий насіннєвий центр побудовано з акцентом на сучасні технології – з автоматизованими лініями, теплицями, полями дорощування і холодильними камерами. В Україні налічується дев’ять таких центрів. Розбудова їхньої мережі – це частина системних змін у лісовій галузі, які забезпечать відновлення лісів, зокрема на деокупованих і постраждалих територіях", – зазначив міністр.

на Чернігівщині відкили насіннєвий центр / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Завдяки новим технологіям вирощування сіянців – із закритою кореневою системою – період висадки не обмежуватиметься певним сезоном, що робить значно розширює можливості лісництв.

Стратегічне значення

Окрім вирощування рослин, на базі центру створюється банк насіння із запасом для вирощування понад 100 мільйонів сіянців. Це гарантує стабільність лісовідновлювальних робіт незалежно від врожайності насіння у конкретному році. Центр забезпечуватиме посадковим матеріалом як північні, так і південні області країни.

Уряд розглядає лісовий фонд як стратегічний ресурс, тому розвиток таких центрів є частиною плану з підвищення прозорості та ефективності галузі. Сучасна інфраструктура дозволить оперативно заліснювати території, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині запустили комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід. Потужність лінії дозволяє обробляти до 110 кг сировини за одну зміну, забезпечуючи потреби регіону в садивному матеріалі.