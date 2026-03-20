AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

До 10 мільйонів сіянців на рік: на Чернігівщині відкрили найбільший в Україні насіннєвий центр

На Чернігівщині відкрили найбільший в Україні насіннєвий центр / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

20 березня на Чернігівщині відкрили найбільший у країні насіннєвий центр, здатний вирощувати до 10 мільйонів сіянців на рік. Комплекс забезпечить якісним садивним матеріалом північні та південні регіони, зокрема деокуповані та постраждалі території.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У заході взяли участь міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, представники профільного міністерства, Державного агентства лісових ресурсів та керівництво області.

"Новий насіннєвий центр побудовано з акцентом на сучасні технології – з автоматизованими лініями, теплицями, полями дорощування і холодильними камерами. В Україні налічується дев’ять таких центрів. Розбудова їхньої мережі – це частина системних змін у лісовій галузі, які забезпечать відновлення лісів, зокрема на деокупованих і постраждалих територіях", – зазначив міністр.

на Чернігівщині відкили насіннєвий центр, Олексій Соболев
на Чернігівщині відкили насіннєвий центр / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Завдяки новим технологіям вирощування сіянців – із закритою кореневою системою – період висадки не обмежуватиметься певним сезоном, що робить значно розширює можливості лісництв.

Стратегічне значення

Окрім вирощування рослин, на базі центру створюється банк насіння із запасом для вирощування понад 100 мільйонів сіянців. Це гарантує стабільність лісовідновлювальних робіт незалежно від врожайності насіння у конкретному році. Центр забезпечуватиме посадковим матеріалом як північні, так і південні області країни.

Уряд розглядає лісовий фонд як стратегічний ресурс, тому розвиток таких центрів є частиною плану з підвищення прозорості та ефективності галузі. Сучасна інфраструктура дозволить оперативно заліснювати території, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині запустили комплекс з переробки шишок та насіння хвойних порід. Потужність лінії дозволяє обробляти до 110 кг сировини за одну зміну, забезпечуючи потреби регіону в садивному матеріалі.

Автор:
Тетяна Ковальчук