До $200 тыс. на общие проекты: Япония открыла программу для украинских технологических компаний

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) объявило о запуске программы Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, которая намерена объединить украинские и японские технологические компании для реализации совместных гражданских проектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

До 200 тысяч долларов на общие проекты

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) объявило о запуске программы Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project , целью которой является наладить партнерство между украинскими и японскими технологическими компаниями и поддержать реализацию совместных инновационных проектов.

Программа охватывает пять приоритетных направлений:

цифровое управление (e-government);

робототехнику;

кибербезопасность;

беспилотные технологии;

искусственный интеллект.

Участники смогут присоединиться к бизнес-матчингу с японскими партнерами, принять участие в бизнес-миссии в Японию и получить финансирование для реализации совместных демонстрационных проектов (PoC).

В общей сложности JICA планирует поддержать до трех украинско-японских проектов. На эти цели предусмотрено около 200 тысяч долларов.

Программа ориентирована исключительно на гражданское применение технологий. Проекты, связанные с военным использованием или созданием летального оружия, к участию не допускаются.

Официальная регистрация на программу продлится до середины августа 2026 года. В то же время, для отдельных этапов установлены ранние дедлайны: до 10 июля необходимо зарегистрироваться для участия в онлайн-питчинге украинских компаний, который состоится 28 июля, а до 24 июля - подать заявку на участие в бизнес-миссии в Японию, запланированную на октябрь.

Ранее сообщалось, что Украина и Швейцария переходят к системному долгосрочному сотрудничеству в инновациях и развитии искусственного интеллекта. Стратегический курс рассчитан на ближайшие 10-12 лет.