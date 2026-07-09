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До $200 тис. на спільні проєкти: Японія відкрила програму для українських технологічних компаній
Японське агентство міжнародної співпраці (JICA) оголосило про запуск програми Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, яка має на меті об'єднати українські та японські технологічні компанії для реалізації спільних цивільних проєктів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
До 200 тисяч доларів на спільні проєкти
Японське агентство міжнародної співпраці (JICA) оголосило про запуск програми Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, яка має на меті налагодити партнерство між українськими та японськими технологічними компаніями та підтримати реалізацію спільних інноваційних проєктів.
Програма охоплює п'ять пріоритетних напрямів:
- цифрове врядування (e-government);
- робототехніку;
- кібербезпеку;
- безпілотні технології;
- штучний інтелект.
Учасники зможуть долучитися до бізнес-матчингу з японськими партнерами, взяти участь у бізнес-місії до Японії та отримати фінансування для реалізації спільних демонстраційних проєктів (PoC).
Загалом JICA планує підтримати до трьох українсько-японських проєктів. На ці цілі передбачено близько 200 тис. доларів.
Програма орієнтована виключно на цивільне застосування технологій. Проєкти, пов'язані з військовим використанням або створенням летальної зброї, до участі не допускаються.
Офіційна реєстрація на програму триватиме до середини серпня 2026 року. Водночас для окремих етапів встановлено ранні дедлайни: до 10 липня необхідно зареєструватися для участі в онлайн-пітчингу українських компаній, який відбудеться 28 липня, а до 24 липня - подати заявку на участь у бізнес-місії до Японії, запланованій на жовтень.
Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія переходять до системної довгострокової співпраці в інноваціях та розвитку штучного інтелекту. Стратегічний курс розрахований на найближчі 10-12 років.