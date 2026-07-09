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До $200 тис. на спільні проєкти: Японія відкрила програму для українських технологічних компаній

Долари
Українські компанії можуть поїхати до Японії та отримати грантову підтримку / Depositphotos

Японське агентство міжнародної співпраці (JICA) оголосило про запуск програми Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, яка має на меті об'єднати українські та японські технологічні компанії для реалізації спільних цивільних проєктів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

До 200 тисяч доларів на спільні проєкти

Японське агентство міжнародної співпраці (JICA) оголосило про запуск програми Japan-Ukraine Tech Co-Creation Project, яка має на меті налагодити партнерство між українськими та японськими технологічними компаніями та підтримати реалізацію спільних інноваційних проєктів.

Програма охоплює п'ять пріоритетних напрямів:

  • цифрове врядування (e-government); 
  • робототехніку; 
  • кібербезпеку;
  • безпілотні технології;
  • штучний інтелект.

Учасники зможуть долучитися до бізнес-матчингу з японськими партнерами, взяти участь у бізнес-місії до Японії та отримати фінансування для реалізації спільних демонстраційних проєктів (PoC).

Загалом JICA планує підтримати до трьох українсько-японських проєктів. На ці цілі передбачено близько 200 тис. доларів.

Програма орієнтована виключно на цивільне застосування технологій. Проєкти, пов'язані з військовим використанням або створенням летальної зброї, до участі не допускаються.

Офіційна реєстрація на програму триватиме до середини серпня 2026 року. Водночас для окремих етапів встановлено ранні дедлайни: до 10 липня необхідно зареєструватися для участі в онлайн-пітчингу українських компаній, який відбудеться 28 липня, а до 24 липня - подати заявку на участь у бізнес-місії до Японії, запланованій на жовтень.

Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія переходять до системної довгострокової співпраці в інноваціях та розвитку штучного інтелекту. Стратегічний курс розрахований на найближчі 10-12 років. 

Автор:
Ольга Опенько