До 80% батареи за 40 минут. В январе ОККО установила еще три новых скоростных зарядки для электрокаров

В январе сеть автозаправочных комплексов ОККО пополнилась тремя скоростными зарядками для электромобилей на 160 кВт. Ultra Fast Chargers на четыре порта каждый установлен на АЗК в Киеве (ул. Новоконстантиновская, 4Ж), в Одессе (ул. Саймона Литмана, 2А) и в Белой Церкви (ул. Героев 72-й бригады, 55). Об этом сообщает пресс-служба сети.

На сегодняшний день в сети на двух потоковых трассах – Киев-Одесса и Киев-Львов-Чоп, а также въезде/выезде из Киева в сторону Полтавы и Харькова и в больших городах – уже работает 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК (по две или на одной зарядке на одном АЗК).

"Это означает, что владельцы электрокаров могут зарядить батарею своего авто до 80% примерно за 40 минут. Заряжаться на одной станции может три или четыре авто одновременно", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в ближайшее время новые скоростные зарядки появятся в Киеве, Львове и области.

Отмечается, що в прошлом году компания установила семь Ultra Fast Chargers на четырех АЗК – в Киевской и Ровенской областях, в Днепре и на выезде из города (поселок Слобожанское).

В общей сложности зарядками для электромобилей разной мощности и разных типов портов охвачено уже 49 АЗК сети. Компания, в частности, работает и с партнерскими зарядками. Спланировать свой маршрут водители могут, воспользовавшись картой на сайте ОККО.