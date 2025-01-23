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До 80% батареї за 40 хвилин. У січні ОККО встановила ще три нові швидкісні зарядки для електрокарів

До 80% батареї за 40 хвилин. У січні ОККО встановила ще три нові швидкісні зарядки для електрокарів
Найближчим часом нові швидкісні зарядки з’являться також в Києві, Львові та області. Фото з сайту ОККО

У січні мережа автозаправних комплексів ОККО поповнилася трьома швидкісними зарядками для електромобілів на 160 кВт. Ultra Fast Chargers на чотири порти кожна встановлено на АЗК у Києві (вул. Новокостянтинівська, 4Ж), в Одесі (вул. Саймона Літмана, 2А) та у Білій Церкві (вул. Героїв 72-ї бригади, 55). Про це повідомляє пресслужба мережі.

На сьогодні в мережі на двох потокових трасах – Київ-Одеса і Київ-Львів-Чоп, а також в’їзді/виїзді з Києва у бік Полтави й Харкова і у великих містах – вже працює 39 Ultra Fast Chargers на 22 АЗК (по дві чи одній зарядці на одному АЗК).

"Це означає, що власники електрокарів можуть зарядити батарею свого авто до 80% за приблизно 40 хвилин. Заряджатися на одній станції може три або чотири авто одночасно", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба додає, що найближчим часом нові швидкісні зарядки з’являться також в Києві, Львові та області.

Зазначається, що торік компанія встановила сім Ultra Fast Chargers на чотирьох АЗК – у Київській та Рівненській областях, у Дніпрі та на виїзді з міста (селище Слобожанське).

Загалом зарядками для електромобілів різної потужності та різних типів портів охоплено вже 49 АЗК мережі. Компанія, зокрема, працює і з партнерськими зарядками. Спланувати свій маршрут водії можуть, скориставшись картою на сайті ОККО.