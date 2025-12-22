Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Наличный курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

До семи часов: "Укрзализныця" проинформировала о задержке поездов из-за удара дрона по локомотиву

С рельсов сошел грузовой поезд возле Коростеня
С рельсов сошел грузовой поезд возле Коростеня / Укрзалізниця

В Житомирской области возле города Коростень продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб на месте, где с рельсов сошел грузовой поезд в результате впечатления локомотива вражеским БПЛА. Из-за инцидента есть ряд изменений в движении пассажирских поездов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Задержка поездов

Отмечается, что ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой относительно стандартного графика:

  • №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24),
  • №19/20 Холм - Киев (+3:10),
  • №67/68 Варшава - Киев (+3:10),
  • №715/716 Перемышль — Киев (+3:02),
  • №27/28 Чоп - Киев (+2:20),
  • №749/750 Киев — Вена (+2:07),
  • №351/352 Кишинев — Киев (+2:05),
  • №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04),
  • №111/112 Изюм — Львов (+2:04),
  • №107/108 Солотвино — Киев (+2:00),
  • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа),
  • №705/706 Перемышль —Киев (+1:30)

"Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате впечатления локомотива враждебным БПЛА с последующим восхождением. Угрозы для жизней наших людей нет", - рассказали в УЗ.

Напомним, 22 декабря в Житомирской области возле города Коростень с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии травмировались машинист и его помощник.

Автор:
Светлана Манько