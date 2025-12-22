- Категория
До семи часов: "Укрзализныця" проинформировала о задержке поездов из-за удара дрона по локомотиву
В Житомирской области возле города Коростень продолжаются восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники и служб на месте, где с рельсов сошел грузовой поезд в результате впечатления локомотива вражеским БПЛА. Из-за инцидента есть ряд изменений в движении пассажирских поездов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".
Задержка поездов
Отмечается, что ряд пассажирских поездов продолжает курсировать по объездному маршруту, а значит — с задержкой относительно стандартного графика:
- №45/46 Харьков — Ужгород (+7:24),
- №19/20 Холм - Киев (+3:10),
- №67/68 Варшава - Киев (+3:10),
- №715/716 Перемышль — Киев (+3:02),
- №27/28 Чоп - Киев (+2:20),
- №749/750 Киев — Вена (+2:07),
- №351/352 Кишинев — Киев (+2:05),
- №63/64 Харьков — Перемышль (+2:04),
- №111/112 Изюм — Львов (+2:04),
- №107/108 Солотвино — Киев (+2:00),
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2 часа),
- №705/706 Перемышль —Киев (+1:30)
"Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате впечатления локомотива враждебным БПЛА с последующим восхождением. Угрозы для жизней наших людей нет", - рассказали в УЗ.
Напомним, 22 декабря в Житомирской области возле города Коростень с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии травмировались машинист и его помощник.