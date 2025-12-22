- Категорія
До семи годин: "Укрзалізниця" проінформувала про затримку поїздів через удар дрона по локомотиву
У Житомирській області біля міста Коростень тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб на місці, де з рейок зійшов вантажний поїзд у результаті враження локомотива ворожим БПЛА. Через інцидент є низка змін у русі пасажирських поїздів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Затримка поїздів
Зазначається, що низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже — із затримкою відносно стандартного графіка:
- №45/46 Харків — Ужгород (+7:24),
- №19/20 Холм — Київ (+3:10),
- №67/68 Варшава — Київ (+3:10),
- №715/716 Перемишль — Київ (+3:02),
- №27/28 Чоп — Київ (+2:20),
- №749/750 Київ — Відень (+2:07),
- №351/352 Кишинів — Київ (+2:05),
- №63/64 Харків — Перемишль (+2:04),
- №111/112 Ізюм — Львів (+2:04),
- №107/108 Солотвино — Київ (+2:00),
- №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00),
- №705/706 Перемишль —Київ (+1:30)
"Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - розповіли в УЗ.
Нагадаємо, 22 грудня у Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник.