До семи годин: "Укрзалізниця" проінформувала про затримку поїздів через удар дрона по локомотиву

З рейок зійшов вантажний поїзд поблизу Коростеня / Укрзалізниця

У Житомирській області біля міста Коростень тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб на місці, де з рейок зійшов вантажний поїзд у результаті враження локомотива ворожим БПЛА. Через інцидент є низка змін у русі пасажирських поїздів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Затримка поїздів

Зазначається, що низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом, а отже — із затримкою відносно стандартного графіка:

  • №45/46 Харків — Ужгород (+7:24),
  •  №19/20 Холм — Київ (+3:10),
  • №67/68 Варшава — Київ (+3:10),
  • №715/716 Перемишль — Київ (+3:02),
  •  №27/28 Чоп — Київ (+2:20),
  • №749/750 Київ — Відень (+2:07),
  • №351/352 Кишинів — Київ (+2:05),
  • №63/64 Харків — Перемишль (+2:04),
  • №111/112 Ізюм — Львів (+2:04),
  • №107/108 Солотвино — Київ (+2:00),
  • №773/774 Жмеринка — Конотоп (+2:00),
  • №705/706 Перемишль —Київ (+1:30)

"Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає", - розповіли в УЗ.

Нагадаємо, 22 грудня у Житомирській області біля міста Коростень з рейок зійшов вантажний поїзд. Унаслідок аварії травмувалися машиніст і його помічник. 

Автор:
Світлана Манько