Добыча и спрос на природный газ в США достигнут рекордных уровней в 2026 году - прогноз

Добыча и спрос на газ в США в 2026 году достигнут исторических максимумов, говорится в краткосрочном энергетическом прогнозе Управления энергетической информации США (EIA). По оценкам агентства, производство вырастет до 111 млрд куб. футов в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на энергетический обзор Управления энергетической информации США (EIA).

США наращивают производство газа и экспорт СПГ

По прогнозу ведомства, добыча сухого природного газа вырастет с рекордных 107,7 млрд. кубических футов в сутки в 2025 году до 111 млрд. куб. футов в 2026 году и 113,6 млрд куб. футов в 2027 году.

В то же время, внутреннее потребление также будет демонстрировать постепенный рост - с 91,9 млрд куб. футов в сутки в 2025 году до 92,1 млрд. в 2026 году и 95 млрд куб. футов в 2027 году.

По сравнению с майскими оценками, июньский прогноз EIA был повышен: ожидаемая добыча на 2026 год выросла до 111 млрд куб. футов в сутки против предыдущих 110,6 млрд, а прогноз спроса – до 92,1 млрд против 91,2 млрд куб. футов.

Агентство также ожидает роста экспорта сжиженного природного газа из США: с 15,1 млрд куб. футов в сутки в 2025 году до 17,2 млрд. в 2026 году и 18,6 млрд. в 2027 году.

На фоне постепенного сокращения использования угля для производства электроэнергии его добыча в США уменьшится с 528,4 млн тонн в 2025 году до 518,4 млн в 2026 году и 496,8 млн тонн в 2027 году. Это станет самым низким показателем с 1963 года.

EIA также прогнозирует снижение выбросов углекислого газа от использования ископаемого топлива – с 4,904 млрд метрических тонн в прошлом году до 4,818 млрд в этом году. В 2027 году показатель может снизиться до 4,837 млрд. тонн на фоне роста доли природного газа в энергобалансе.

Напомним, коммерческое судоходство через Ормузский пролив, один из важнейших морских торговых маршрутов мира, почти прекратилось. На фоне затягивания переговоров между США и Ираном количество проходов судов резко сократилось, а американские военные уже перенаправили более сотни коммерческих кораблей.