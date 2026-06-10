Видобуток і попит на природний газ у США досягнуть рекордних рівнів у 2026 році - прогноз

Видобуток і попит на природний газ у США у 2026 році досягнуть історичних максимумів, йдеться у короткостроковому енергетичному прогнозі Управління енергетичної інформації США (EIA). За оцінками агентства, виробництво зросте до 111 млрд куб. футів на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на енергетичний огляд Управління енергетичної інформації США (EIA).

США нарощують виробництво газу та експорт СПГ

За прогнозом відомства, видобуток сухого природного газу зросте з рекордних 107,7 млрд кубічних футів на добу у 2025 році до 111 млрд куб. футів у 2026 році та 113,6 млрд куб. футів у 2027 році.

Водночас внутрішнє споживання також демонструватиме поступове зростання — з 91,9 млрд куб. футів на добу у 2025 році до 92,1 млрд у 2026 році та 95 млрд куб. футів у 2027 році.

У порівнянні з травневими оцінками, червневий прогноз EIA був підвищений: очікуваний видобуток на 2026 рік зріс до 111 млрд куб. футів на добу проти попередніх 110,6 млрд, а прогноз попиту - до 92,1 млрд проти 91,2 млрд куб. футів.

Агентство також очікує зростання експорту скрапленого природного газу зі США: з 15,1 млрд куб. футів на добу у 2025 році до 17,2 млрд у 2026 році та 18,6 млрд у 2027 році.

На тлі поступового скорочення використання вугілля для виробництва електроенергії, його видобуток у США зменшиться з 528,4 млн тонн у 2025 році до 518,4 млн у 2026 році та 496,8 млн тонн у 2027 році. Це стане найнижчим показником із 1963 року.

EIA також прогнозує зниження викидів вуглекислого газу від використання викопного палива - з 4,904 млрд метричних тонн торік до 4,818 млрд цього року. У 2027 році показник може знизитися до 4,837 млрд тонн на тлі зростання частки природного газу в енергобалансі.

Нагадаємо, комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, один із найважливіших морських торговельних маршрутів світу, майже припинилося. На тлі затягування переговорів між США та Іраном кількість проходів суден різко скоротилася, а американські військові вже перенаправили понад сотню комерційних кораблів.