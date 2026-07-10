Добыча нефти в ОАЭ выросла до исторического максимума на фоне войны в Иране

Объединенные Арабские Эмираты в июне 2026 года увеличили добычу сырой нефти до исторического максимума – в среднем до 4,1 миллиона баррелей в сутки. Страна отреагировала на сбои в поставках из-за войны в Иране решительнее всех своих соседей по Персидскому заливу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Текущий показатель превысил предыдущий пиковый уровень в 4 миллиона баррелей в сутки, зафиксированный в 2020 году во время короткой ценовой войны в пределах ОПЕК+. Такой стремительный рост произошел после того, как ОАЭ официально вышли из нефтяного картеля в конце апреля этого года, освободившись от установленных квот.

Тайный экспорт и ситуация в Персидском заливе

Для вывода баррелей из Персидского залива Абу-Даби использует как собственный крупный флот, так и привлекающий дополнительные суда южнокорейской фирмы Sinokor Group. Значительная часть танкеров курсирует в темном режиме с выключенными цифровыми транспондерами, чтобы оставаться незамеченными.

Несмотря на недавнее обострение, июньское активное возобновление экспорта из ОАЭ вместе с шатким мирным соглашением между Вашингтоном и Тегераном временно устранило дефицит на мировых рынках и нивелировало военный рост цен на сырье.

Однако уже в среду президент США Дональд Трамп назвал перемирие недействительным из-за обмена ударами в регионе, в результате чего цена на нефть марки Brent приближалась к 80 долларам за баррель, хотя в пятницу скорректировалась до 76 долларов.

Другие крупные производители региона также увеличили добычу в июне, но не достигли довоенного уровня. Саудовская Аравия добывала 7,3 миллиона баррелей в сутки, что на 900 тысяч больше показателя мая. Кувейт увеличил объемы до 1,4 миллиона, а Ирак – до 2 миллионов баррелей в сутки.

В то же время в МЭА отмечают, что нефтеперерабатывающая деятельность в Персидском заливе возобновляется значительно медленнее — экспорт нефтепродуктов все еще остается меньше половины довоенных объемов.

Напомним, ранее сообщалось, что Эмираты резко увеличили добычу нефти после выхода из ОПЕК. Тогда по предварительным оценкам июньская добыча сырой нефти в ОАЭ превысила отметку в 3,8 миллиона баррелей в день, что стало самым высоким результатом с апреля 2020 года.