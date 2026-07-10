Видобуток нафти в ОАЕ зріс до історичного максимуму на тлі війни в Ірані

Об'єднані Арабські Емірати у червні 2026 року збільшили видобуток сирої нафти до історичного максимуму — в середньому до 4,1 мільйона барелів на добу. Країна відреагувала на збої в постачаннях через війну в Ірані рішучіше за всіх своїх сусідів по Перській затоці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Поточний показник перевищив попередній піковий рівень у 4 мільйони барелів на добу, зафіксований у 2020 році під час короткої цінової війни в межах ОПЕК+. Таке стрімке зростання відбулося після того, як ОАЕ офіційно вийшли з нафтового картелю наприкінці квітня цього року, звільнившись від встановлених квот.

Таємний експорт та ситуація в Перській затоці

Для виведення барелів із Перської затоки Абу-Дабі використовує як власний великий флот, так і залучає додаткові судна південнокорейської фірми Sinokor Group. Значна частина танкерів курсує у "темному" режимі із вимкненими цифровими транспондерами, щоб залишатися непоміченими.

Попри нещодавнє загострення, червневе активне відновлення експорту з ОАЕ разом із хиткою мирною угодою між Вашингтоном і Тегераном тимчасово усунуло дефіцит на світових ринках і нівелювало воєнне зростання цін на сировину.

Проте вже у середу президент США Дональд Трамп назвав перемир'я недійсним через обмін ударами в регіоні, внаслідок чого ціна на нафту марки Brent наближалася до 80 доларів за барель, хоча в п'ятницю скоригувалася до 76 доларів.

Інші великі виробники регіону також наростили видобуток у червні, але не досягли довоєнного рівня. Саудівська Аравія видобувала 7,3 мільйона барелів на добу, що на 900 тисяч більше за показник травня. Кувейт збільшив обсяги до 1,4 мільйона, а Ірак — до 2 мільйонів барелів на добу.

Водночас у МЕА зауважують, що нафтопереробна діяльність у Перській затоці відновлюється значно повільніше — експорт нафтопродуктів усе ще залишається меншим за половину від довоєнних обсягів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Емірати різко збільшили видобуток нафти після виходу з ОПЕК. Тоді за попередніми оцінками червневий видобуток сирої нафти в ОАЕ перевищив позначку в 3,8 мільйона барелів на день, що стало найвищим результатом з квітня 2020 року.