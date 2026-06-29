Дом вместо подпорной стенки: суд обязал демонтировать самострой во Львове

Галицкий районный суд Львова удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельцев снести незаконно построенный трехэтажный дом возле Стрыйского парка. Сооружение площадью более 730 м² построили под видом подпорной стенки, хотя разрешений на новое строительство городской совет не выдавал.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Запад.инфо.

О решении суда

Как сообщили в прокуратуре, владельцы получили разрешение только на выполнение противооползневых работ, однако вместо подпорной стенки построили трехэтажное здание высотой в семь метров. Позже на этот объект оформили право собственности. Общая площадь самовольно возведенного здания составляет 730,6 м², что почти в полтора раза превышает площадь жилого дома, рядом с которым его построили.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, поэтому ответчики должны снести незаконную недвижимость. В то же время решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В юридическом департаменте Львовского городского совета напомнили, что эта история началась еще в 2020 году. Тогда владелец виллы получил согласование Министерства культуры исключительно на обустройство подпорной стенки из-за угрозы оползня. Никаких разрешений на новое строительство городской совет не выдавал.

Впрочем, уже в следующем году инспекция государственного архитектурно-строительного контроля обнаружила, что вместо подпорной стенки на участке ведется строительство нового сооружения без необходимой разрешительной документации. Впоследствии объект превратился в трехэтажный самострой площадью более 700 м², часть которого даже заняла территорию Стрыйского парка.

После выявленных нарушений Львовский городской совет обратился в прокуратуру, ГАСИ и Министерство юстиции. Прокуратура подала иск о сносе незаконной застройки, а в 2025 году Государственная инспекция архитектуры и градостроительства издала предписание о ее демонтаже.

Предыстория дела

Рядом с трехэтажной виллой с мансардой по ул. Парковой, 9, расположенной у центрального входа в Стрыйский парк, владельцы Сергей и Ольга Сборники под видом строительства подпорной стенки построили еще одно трехэтажное сооружение. В сентябре 2024 года по факту возможного служебного подлога документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины) полиция открыла уголовное производство.

Виллу на ул. Парковой, 9 построили в 1904–1906 годах по проекту архитектора Наполеона Лущкевича для портного Станислава Немчиновского. Здание является памяткой архитектуры местного значения, выполненной в стиле историзма.

По данным YouControl, Сергей Збирко является совладельцем ряда компаний во Львове и области. Среди них - аптечные предприятия "Согласие 18", "Таблетка" и "Биосет", а также строительные компании "Дом Девелопмент Украина" и "ДДЛ". Кроме того, на его имя была зарегистрирована торговая марка "Семейная аптека", однако срок действия соответствующего свидетельства уже истек.

Напомним, недавно во Львове разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.