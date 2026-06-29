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Дом вместо подпорной стенки: суд обязал демонтировать самострой во Львове

Самострой
Незаконное здание возле Стрыйского парка снесут по решению суда / Правительственный портал

Галицкий районный суд Львова удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельцев снести незаконно построенный трехэтажный дом возле Стрыйского парка. Сооружение площадью более 730 м² построили под видом подпорной стенки, хотя разрешений на новое строительство городской совет не выдавал.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Запад.инфо.

О решении суда

Как сообщили в прокуратуре, владельцы получили разрешение только на выполнение противооползневых работ, однако вместо подпорной стенки построили трехэтажное здание высотой в семь метров. Позже на этот объект оформили право собственности. Общая площадь самовольно возведенного здания составляет 730,6 м², что почти в полтора раза превышает площадь жилого дома, рядом с которым его построили.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, поэтому ответчики должны снести незаконную недвижимость. В то же время решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В юридическом департаменте Львовского городского совета напомнили, что эта история началась еще в 2020 году. Тогда владелец виллы получил согласование Министерства культуры исключительно на обустройство подпорной стенки из-за угрозы оползня. Никаких разрешений на новое строительство городской совет не выдавал.

Впрочем, уже в следующем году инспекция государственного архитектурно-строительного контроля обнаружила, что вместо подпорной стенки на участке ведется строительство нового сооружения без необходимой разрешительной документации. Впоследствии объект превратился в трехэтажный самострой площадью более 700 м², часть которого даже заняла территорию Стрыйского парка.

После выявленных нарушений Львовский городской совет обратился в прокуратуру, ГАСИ и Министерство юстиции. Прокуратура подала иск о сносе незаконной застройки, а в 2025 году Государственная инспекция архитектуры и градостроительства издала предписание о ее демонтаже.

Фото 2 — Дом вместо подпорной стенки: суд обязал демонтировать самострой во Львове

Предыстория дела

Рядом с трехэтажной виллой с мансардой по ул. Парковой, 9, расположенной у центрального входа в Стрыйский парк, владельцы Сергей и Ольга Сборники под видом строительства подпорной стенки построили еще одно трехэтажное сооружение. В сентябре 2024 года по факту возможного служебного подлога документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины) полиция открыла уголовное производство.

Виллу на ул. Парковой, 9 построили в 1904–1906 годах по проекту архитектора Наполеона Лущкевича для портного Станислава Немчиновского. Здание является памяткой архитектуры местного значения, выполненной в стиле историзма.

По данным YouControl, Сергей Збирко является совладельцем ряда компаний во Львове и области. Среди них - аптечные предприятия "Согласие 18", "Таблетка" и "Биосет", а также строительные компании "Дом Девелопмент Украина" и "ДДЛ". Кроме того, на его имя была зарегистрирована торговая марка "Семейная аптека", однако срок действия соответствующего свидетельства уже истек.

Фото 3 — Дом вместо подпорной стенки: суд обязал демонтировать самострой во Львове

Напомним, недавно во Львове разоблачили схему строительства многоквартирных домов под видом индивидуального жилья.

Автор:
Ольга Опенько