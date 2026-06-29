Будинок замість підпірної стінки: суд зобов'язав демонтувати самобуд у Львові

Галицький районний суд Львова задовольнив позов прокуратури та зобов'язав власників знести незаконно зведений триповерховий будинок біля Стрийського парку. Споруду площею понад 730 м² звели під виглядом підпірної стінки, хоча дозволів на нове будівництво міська рада не видавала.

Як пише Delo.ua, про це інформує Захід.інфо.

Про рішення суду

Як повідомили у прокуратурі, власники отримали дозвіл лише на виконання протизсувних робіт, однак замість підпірної стінки збудували триповерхову споруду заввишки сім метрів. Пізніше на цей об'єкт оформили право власності. Загальна площа самочинно зведеної будівлі становить 730,6 м², що майже у півтора раза перевищує площу житлового будинку, поруч із яким її спорудили.

Суд повністю задовольнив позовні вимоги прокуратури, тож відповідачі мають знести незаконну нерухомість. Водночас рішення ще не набрало законної сили й може бути оскаржене в апеляційному порядку.

У юридичному департаменті Львівської міської ради нагадали, що ця історія розпочалася ще у 2020 році. Тоді власник вілли отримав погодження Міністерства культури виключно на облаштування підпірної стінки через загрозу зсуву ґрунту. Жодних дозволів на нове будівництво міська рада не видавала.

Втім уже наступного року інспекція державного архітектурно-будівельного контролю виявила, що замість підпірної стінки на ділянці ведеться будівництво нової споруди без необхідної дозвільної документації. Згодом об'єкт перетворився на триповерховий самобуд площею понад 700 м², частина якого навіть зайняла територію Стрийського парку.

Після виявлених порушень Львівська міська рада звернулася до прокуратури, ДАБІ та Міністерства юстиції. Прокуратура подала позов про знесення незаконної забудови, а у 2025 році Державна інспекція архітектури та містобудування видала припис про її демонтаж.

Передісторія справи

Поруч із триповерховою віллою з мансардою на вул. Парковій, 9, яка розташована біля центрального входу до Стрийського парку, власники Сергій та Ольга Збирки під виглядом будівництва підпірної стінки звели ще одну триповерхову споруду. У вересні 2024 року за фактом можливого службового підроблення документів (ч. 1 ст. 366 КК України) поліція відкрила кримінальне провадження.

Віллу на вул. Парковій, 9 звели у 1904–1906 роках за проєктом архітектора Наполеона Лущкевича для кравця Станіслава Немчиновського. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення, виконаною у стилі історизму.

За даними YouControl, Сергій Збирко є співвласником низки компаній у Львові та області. Серед них — аптечні підприємства "Злагода 18", "Таблетка" і "Біосет", а також будівельні компанії "Дім Девелопмент Україна" та "ДДЛ". Крім того, на його ім'я була зареєстрована торгова марка "Сімейна аптека", однак строк дії відповідного свідоцтва вже закінчився.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом викрили схему будівництва багатоквартирних будинків під виглядом індивідуального житла.