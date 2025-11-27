Дорога на Краковец: путепровод на кольцевой Львова успешно выдержал испытание 160 тоннами

Украина продолжает работать над улучшением критической транспортной инфраструктуры. На Западном обходе Львова, в селе Зимная Вода, успешно завершено финальное испытание на прочность правой части нового путепровода через железную дорогу на дороге М-10 Львов – Краковец.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Обследование проводилось совместно со специалистами ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" для подтверждения качества, надежности и соответствия современным Государственным строительным нормам (ДБН).

Тест на прочность

Для подтверждения надежности сооружение прошло испытание статической и динамической нагрузкой. Четыре полностью загруженных грузовика, весом 40 тонн каждый (общий вес 160 тонн), создавали максимальную нагрузку на разных прогонах путепровода. Датчики, прикрепленные к конструкции, фиксировали реакцию моста. Контрольные замеры производились как при остановке грузовиков в критических точках, так и при их движении с определенной скоростью.

Испытание моста в Зимней Воде / Агентство восстановления

Путепровод длиной 75,8 метра успешно прошел все испытания, подтвердив свою готовность к эксплуатации.

Стратегическое значение путепровода

Реконструкция этого путепровода критически важным шагом для улучшения транспортной ситуации на Западном обходе Львова. До реконструкции переправа находилась в нетрудоспособном эксплуатационном состоянии.

Через это сооружение проходит почти весь автомобильный поток в направлении пункта пропуска "Краковец - Корчова" на границе с Польшей. Новый путепровод поможет расширить дороги и значительно повысить безопасность движения.

Объем выполненных работ

В процессе реконструкции, кроме монтажа новых железобетонных балок и опор, было выполнено:

укладка конструктива дорожной одежды;

обеспечение организованного водоотвода и укрепления откосов;

установка современного освещения, тротуаров, перильного и барьерного ограждения;

обустройство подходов к зданию длиной по 346 метров с обеих сторон, а также дорожных знаков и разметки.

Левая часть сооружения была успешно опробована и готова еще в 2023 году.

Напомним, 28 октября сообщалось, что на Львовщине в районе села Зимная Вода завершается масштабная реконструкция мостового сооружения через железную дорогу. Дорожники уже уложили финальный верхний слой асфальтобетона на путепроводе.