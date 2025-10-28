Финал реконструкции: путепровод на кольцевой дороге Львова готовят к открытию четырех полос

На кольцевой автомобильной дороге Львова, в районе села Зимная Вода, завершается масштабная реконструкция мостового сооружения через железную дорогу. Дорожники уже уложили финальный верхний слой асфальтобетона на путепроводе. Его открытие до конца 2025 года обеспечит движение транспорта четырьмя полосами.

В настоящее время продолжаются заключительные работы, включающие:

укрепление откосов и опорных блоков;

установление демпферных систем;

нанесение дорожной разметки и монтаж дорожных знаков.

Ранее, в рамках реконструкции, которая является первым шагом к расширению объездной дороги Львова, специалисты провели укрепление основания, устроили гидроизоляцию и водоотвод, нанесли краску на пролет и установили барьерное и перильное ограждение.

Это сооружение, которое до реконструкции находилось в аварийном состоянии, критически важно для дорожной инфраструктуры, учитывая плотную застройку Львова и его окрестностей. Хотя полноценное расширение проезжей части дороги вокруг города ограничено из-за военных действий, завершение этого объекта крайне необходимо.

Реконструкция моста в зимней воде.

Открытие четырех полос

Завершить все ремонтно-строительные работы планируется к концу 2025 года. После этого автомобильный транспорт будет направлен четырьмя полосами движения в обоих направлениях. В настоящее время движение автомобилей уже осуществляется отремонтированной левой частью постройки.

Напомним, в сентябре бюуло возобновлено строительство путепровода на Западном обходе Львова в селе Зимная Вода Львовской области.