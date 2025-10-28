Фінал реконструкції: шляхопровід на кільцевій дорозі Львова готують до відкриття чотирьох смуг

На кільцевій автомобільній дорозі міста Львова, у районі села Зимна Вода, завершується масштабна реконструкція мостової споруди через залізницю. Дорожники вже уклали фінальний, верхній шар асфальтобетону на шляхопроводі. Його відкриття до кінця 2025 року забезпечить рух транспорту чотирма смугами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Наразі тривають завершальні роботи, які включають:

укріплення укосів та опорних блоків;

встановлення демпферних систем;

нанесення дорожньої розмітки та монтаж дорожніх знаків.

Раніше, у рамках реконструкції, яка є першим кроком до розширення об'їзної дороги Львова, фахівці провели укріплення основи, влаштували гідроізоляцію та водовідведення, нанесли фарбу на прогонову будову та встановили бар’єрне і перильне огородження.

Ця споруда, що до реконструкції перебувала в аварійному стані, є критично важливою для дорожньої інфраструктури, враховуючи щільну забудову Львова та його околиць. Хоча повноцінне розширення проїзної частини дороги навколо міста наразі обмежено через воєнні дії, завершення цього об'єкта вкрай необхідне.

Реконструкція мосту у Зимній Воді.

Відкриття чотирьох смуг

Завершити всі ремонтно-будівельні роботи планується до кінця 2025 року. Після цього автомобільний транспорт буде скеровано чотирма смугами руху в обох напрямках. Наразі рух автомобілів уже здійснюється відремонтованою лівою частиною споруди.

Нагадаємо, у вересні бюуло відновлено будівництво шляхопроводу на Західному обході міста Львова у селі Зимна Вода Львівської області.