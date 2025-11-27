Дорога до Краковця: щляхопровід на кільцевій Львова успішно витримав випробування 160 тоннами

Україна продовжує працювати над покращенням критичної транспортної інфраструктури. На Західному обході Львова, у селі Зимна Вода, успішно завершено фінальне випробування на міцність правої частини новозбудованого шляхопроводу через залізницю на дорозі М-10 Львів – Краковець.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Обстеження проводилося спільно з фахівцями ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» для підтвердження якості, надійності та відповідності сучасним Державним будівельним нормам (ДБН).

Тест на міцність

Для підтвердження надійності споруда пройшла випробування статичним та динамічним навантаженням. Чотири повністю завантажені вантажівки, вагою 40 тонн кожна (загальна вага 160 тонн), створювали максимальне навантаження на різних прогонах шляхопроводу. Датчики, прикріплені до конструкції, фіксували реакцію мосту. Контрольні заміри проводилися як при зупинці вантажівок у критичних точках, так і під час їхнього руху з певною швидкістю.

Випробування мосту у Зимній Воді / Агентство відновлення

Шляхопровід довжиною 75,8 метра успішно пройшов усі випробування, засвідчивши свою готовність до експлуатації.

Стратегічне значення шляхопроводу

Реконструкція цього шляхопроводу є критично важливим кроком для покращення транспортної ситуації на Західному обході Львова. До реконструкції переправа перебувала у непрацездатному експлуатаційному стані.

Через цю споруду проходить майже весь автомобільний потік у напрямку пункту пропуску "Краковець – Корчова" на кордоні з Польщею. Новий шляхопровід допоможе розширити автошляхи та значно підвищити безпеку руху.

Обсяг виконаних робіт

У процесі реконструкції, крім монтажу нових залізобетонних балок та опор, було виконано:

укладання конструктиву дорожнього одягу;

забезпечення організованого водовідведення та укріплення укосів;

встановлення сучасного освітлення, тротуарів, перильного та бар'єрного огородження;

облаштування підходів до споруди довжиною по 346 метри з обох сторін, а також дорожніх знаків та розмітки.

Ліва частина споруди була успішно випробувана та готова ще у 2023 році.

Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що на Львівщині у районі села Зимна Вода, завершується масштабна реконструкція мостової споруди через залізницю. Дорожники вже уклали фінальний, верхній шар асфальтобетону на шляхопроводі.