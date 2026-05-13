Доходность в 16 миллиардов гривен: смогут ли земельные облигации заинтересовать украинцев

На 61% увеличились объемы вкладов населения в государственные облигации (ОВГЗ) за один год, что втрое превысило темпы роста банковских депозитов. На этом фоне государство может успешно продавать новый финансовый инструмент – земельные облигации. О подготовке к их выпуску заявил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха. При каких условиях эти бумаги могут заинтересовать инвесторов — разбиралось Delo.ua.

В Украине планируют выпустить земельные облигации – что это такое

Фонд госимущества рассматривает запуск земельных облигаций, обеспеченных будущими доходами от субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Как заявил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха в интервью LIGA.net, государство уже передает сотни тысяч гектаров в долгосрочную субаренду через онлайн-аукционы.

При ставке аренды около 20 тыс. грн за гектар в год потенциальный доход земельного банка может достигать 16 млрд грн ежегодно. Механизм работы облигаций пока не раскрывают, поскольку проект находится в стадии разработки.

Поэтому потенциально земельные облигации могут стать альтернативой депозитам и облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Сколько украинцы держат деньги в депозитах и ОВГЗ

Украинцы все активнее вкладывают деньги не только в депозиты, но и в государственные облигации: по состоянию на апрель 2026 года физлица держали в ОВГЗ рекордные 137,2 млрд грн – это на 61,3% больше, чем год назад, тогда как общий объем гособлигаций в обращении уже превысил 2 грн.

В то же время, за год объем банковских депозитов населения вырос на 20% и на конец марта 2026 года достиг 1,65 трлн грн. Гривневые депозиты сейчас приносят в среднем 12-14% годовых, тогда как ОВГЗ часто дают более высокую доходность и дополнительное преимущество посредством освобождения от налога на доходы физлиц.

Рост интереса к облигациям свидетельствует о готовности украинцев к более продолжительным и более инвестиционным форматам сбережений. А потенциальное появление новых инструментов – в частности, земельных облигаций – может еще больше усилить конкуренцию за деньги населения между банками, государством и фондовым рынком.

Какие риски и вопросы возникают вокруг земельных облигаций

Идея выпуска земельных облигаций в Украине пока выглядит потенциально новым инструментом для привлечения денег населения, который может конкурировать с депозитами и ОВГЗ. Но из-за отсутствия четких параметров рынок пока воспринимает эту модель осторожно. Эксперты выделяют сразу несколько ключевых рисков и неопределенностей.

1. Неизвестно, кто будет гарантировать выплаты инвесторам

Главный вопрос – будут ли иметь земельные облигации государственные гарантии, как ОВГЗ, или выплаты будут зависеть от деятельности Земельного банка и доходов от аренды государственных земель, отметил в комментарии Delo.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий:

"Пойдут ли эти деньги на развитие самого "Земельного банка" или просто "растворятся" в государственном бюджете? Также важно понимать механизм возврата основного долга".

По словам аналитика, именно модель возврата средств станет ключевым фактором доверия инвесторов.

2. На рынке нет понимания механизма погашения

Еще одна проблема – отсутствие понятной модели погашения облигаций. Инвесторы пока не понимают, будет ли речь о классических сроках погашения, постепенных выплатах или вообще о долгосрочном или бессрочном инструменте.

Александр Паращий обращает внимание, что без ответа на эти вопросы рынок не сможет адекватно оценить риски: “Без четкой стратегии этот инструмент будет оставаться для рынка “темной лошадкой”.

3. Нет ключевых параметров самого инструмента

В настоящее время на рынке не хватает базовой информации для оценки инструмента, обращает внимание соучредитель Zeminvest Александр Черный. По его словам, до сих пор неизвестно:

кто будет эмитентом облигаций;

кто будет гарантировать выплаты;

какой будет доходность;

какие сроки погашения получат инвесторы.

Для того чтобы эти земельные облигации были интересны инвестору, "следует ожидать доходность, как минимум сопоставку с ОВГЗ", отмечает Черный. По состоянию на май 2026 года уровень доходности гривневых ОВГЗ в Украине составляет примерно 14,5-16,5% годовых.

Мнение Александра Черного разделяет и Александр Паращий: "Уровень доходности будущих облигаций зависит от их срочности. Если речь идет о населении, хотя не факт, что основной целевой аудиторией является население, то ставки должны быть на уровне ОВГЗ".

Без финальных параметров оценить реальную инвестиционную привлекательность земельных облигаций невозможно. Без понимания того, кто именно несет ответственность за выплаты и какова будет итоговая доходность, новый инструмент рискует проиграть конкуренцию проверенным ОВГЗ или стабильным банковским депозитам.