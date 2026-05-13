16 млрд грн під державну землю: чи стануть нові облігації конкурентом депозитів і ОВДП

На 61% збільшились обсяги вкладів населення в державні облігації (ОВДП) за один рік, це втричі перевищило темпи зростання банківських депозитів. На цьому тлі держава може успішно продавати новий фінансовий інструмент - земельні облігації. Про підготовку до їх випуску заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха. За яких умов ці папери можуть зацікавити інвесторів - розбиралося Delo.ua .

В Україні планують випустити земельні облігації – що це таке

Фонд держмайна розглядає запуск земельних облігацій, забезпечених майбутніми доходами від суборенди державних сільськогосподарських земель. Як заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха в інтерв’ю LIGA.net, держава вже передає сотні тисяч гектарів у довгострокову суборенду через онлайн-аукціони.

За ставки оренди близько 20 тис. грн за гектар на рік потенційний дохід земельного банку може сягати 16 млрд грн щороку. Механізм роботи облігацій поки не розкривають, оскільки проєкт перебуває на стадії розробки.

Тож потенційно земельні облігації можуть стати альтернативою депозитам та облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП).

Скільки українці тримають грошей у депозитах та ОВДП

Українці дедалі активніше вкладають гроші не лише у депозити, а й у державні облігації: станом на квітень 2026 року фізособи тримали в ОВДП рекордні 137,2 млрд грн – це на 61,3% більше, ніж рік тому, тоді як загальний обсяг держоблігацій в обігу вже перевищив 2 трлн грн.

Водночас за рік обсяг банківських депозитів населення зріс на 20% і на кінець березня 2026 року досяг 1,65 трлн грн. Гривневі депозити зараз приносять у середньому 12-14% річних, тоді як ОВДП часто дають вищу дохідність і додаткову перевагу у вигляді звільнення від податку на доходи фізосіб.

Зростання інтересу до облігацій свідчить про готовність українців до триваліших та більш інвестиційних форматів заощаджень. А потенційна поява нових інструментів – зокрема земельних облігацій – може ще більше посилити конкуренцію за гроші населення між банками, державою та фондовим ринком.

Які ризики та питання виникають навколо земельних облігацій

Ідея випуску земельних облігацій в Україні поки що виглядає як потенційно новий інструмент для залучення грошей населення, який може конкурувати з депозитами та ОВДП. Але через відсутність чітких параметрів ринок поки сприймає цю модель обережно. Експерти виділяють одразу кілька ключових ризиків і невизначеностей.

1. Невідомо, хто гарантуватиме виплати інвесторам

Головне питання – чи матимуть земельні облігації державні гарантії, як ОВДП, чи виплати залежатимуть від діяльності “Земельного банку” та доходів від оренди державних земель, зауважив у коментарі Delo.ua керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій:

“Чи підуть ці гроші на розвиток самого “Земельного банку”, чи просто “розчиняться” у державному бюджеті? Також важливо розуміти механізм повернення основного боргу”.

За словами аналітика, саме модель повернення коштів стане ключовим фактором довіри інвесторів.

2. На ринку немає розуміння механізму погашення

Ще одна проблема – відсутність зрозумілої моделі погашення облігацій. Інвестори поки не розуміють, чи йтиметься про класичні строки погашення, поступові виплати, чи взагалі про довгостроковий або безстроковий інструмент.

Олександр Паращій звертає увагу, що без відповіді на ці питання ринок не зможе адекватно оцінити ризики: “Без чіткої стратегії цей інструмент залишатиметься для ринку “темною конячкою”.

3. Немає ключових параметрів самого інструменту

Наразі ринку бракує базової інформації для оцінки інструменту, звертає увагу співзасновник Zeminvest Олександр Чорний. За його словами, досі невідомо:

хто буде емітентом облігацій;

хто гарантуватиме виплати;

якою буде дохідність;

які строки погашення отримають інвестори.

Для того щоб ці земельні облігації були цікаві інвестору, “варто очікувати дохідність, як мінімум співставку з ОВДП”, зазначає Чорний. Станом на травень 2026 року, рівень дохідності гривневих ОВДП в Україні становить приблизно 14,5-16,5% річних.

Думку Олександра Чорного розділяє і Олександр Паращій: “Рівень дохідності майбутніх облігацій залежить від їх строковості. Якщо мова йде про населення, хоча не факт, що основною цільовою аудиторією є саме населення, то ставки мають бути на рівні ОВДП”.

Без фінальних параметрів оцінити реальну інвестиційну привабливість земельних облігацій неможливо. Без розуміння того, хто саме несе відповідальність за виплати та якою буде підсумкова дохідність, новий інструмент ризикує програти конкуренцію перевіреним ОВДП або стабільним банківським депозитам.