Доходы от государственных аукционов выросли на миллиард грн: какие активы стали самыми дорогими

С начала 2026 года государственная система Прозорро.Продажи завершила 5,6 тысяч аукционов. Общая сумма реализуемых активов превысила 3,6 миллиарда гривен, что на миллиард больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Наибольшее количество средств по результатам квартала привлек Фонд гарантирования вкладов от реализации активов банков-банкротов — 914,6 млн грн. В тройку наиболее доходных направлений входят рынок земли (872,7 млн грн) и малая приватизация (592,8 млн грн).

Самые дорогие активы

Самым дорогим лотом с начала года стали права требования по кредитам бывшей дочерней структуры российского банка, реализуемые за 894,9 миллиона гривен.

Также среди крупнейших соглашений зафиксирована продажа столичного научно-исследовательского института "Орион" и реализация партий жидкого аммиака за 103,2 млн. грн.

В первом квартале свои лоты в системе выставили 2,5 тысяч организаторов, среди которых министерства, общины, банки и частные бизнесы.

За право собственности на государственные и частные активы боролись около 10 тысяч участников. В среднем на один аукцион претендовали три покупателя.

Активнее всего соревновались за автомобиль Skoda Fabia, принадлежавший обанкротившемуся предприятию, — в аукционе приняли участие 28 участников. 25 участников конкурировали за квартиру на балансе Управления делами Фонда государственного имущества Украины и 24 - за авто Isuzu Trooper от Одесской таможни.

По состоянию на 7 апреля 2026 г. еще почти 2 тыс. торгов находятся на этапе заключения сделок и могут принести организаторам еще почти 1,9 млрд грн.

О Прозорро.Продажи

"Прозорро.Продажи" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. АО "Прозорро.Продажи" обеспечивает работу электронной торговой системы, в которой проходят онлайн-аукционы по сдаче в аренду и продаже публичных активов.

"Прозорро.Продажи" гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в аукционе, а также возможность кого-либо в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

7 апреля председатель правления "Prozorro.Продажи" Сергей Бут объявил о своем увольнении с должности.

Напомним, в 2025 году в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" проведено почти 28,7 тыс. онлайн-аукционов на общую сумму более 16,2 млрд грн. Наибольшие поступления обеспечила приватизация.