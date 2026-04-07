Доходи від державних аукціонів зросли на мільярд грн: які активи стали найдорожчими

Прозорро.Продажі
Понад 3,6 млрд грн принесли онлайн-аукціони Прозорро.Продажі / Мінекономіки

З початку 2026 року державна система Прозорро.Продажі завершила 5,6 тисячі аукціонів. Загальна сума реалізованих активів перевищила 3,6 мільярда гривень, що на мільярд більше за аналогічний період минулого року. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Найбільше коштів за результатами кварталу залучив Фонд гарантування вкладів від реалізації активів банків-банкрутів — 914,6 млн грн. До трійки найдохідніших напрямів входять ринок землі (872,7 млн грн) та мала приватизація (592,8 млн грн).

Найдорожчі активи

Найдорожчим лотом з початку року стали права вимоги за кредитами колишньої дочірньої структури російського банку, реалізовані за 894,9 мільйона гривень.

Також серед найбільших угод зафіксовано продаж столичного науково-дослідного інституту "Оріон" та реалізацію партій рідкого аміаку за 103,2 млн грн.

У першому кварталі свої лоти в системі виставили 2,5 тисячі організаторів, серед яких міністерства, громади, банки та приватні бізнеси.

За право власності на державні та приватні активи змагалися майже 10 тисяч учасників. У середньому на один аукціон претендували троє покупців.

Найактивніше змагалися за автівку Skoda Fabia, що належала збанкрутілому підприємству, — в аукціоні взяли участь 28 учасників. 25 учасників конкурували за квартиру на балансі Управління справами Фонду державного майна України та 24 — за авто Isuzu Trooper від Одеської митниці.

Станом на 7 квітня 2026 року ще майже 2 тис. торгів перебувають на етапі укладання угод й можуть принести організаторам ще майже 1,9 млрд грн.

Про Прозорро.Продажі 

"Прозорро.Продажі" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. АТ "Прозорро.Продажі" забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі  здачі в оренду та продажу публічних активів.

"Прозорро.Продажі" гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

7 квітня голова правління "Prozorro.Продажі" Сергій Бут оголосив про своє звільнення з посади. 

Нагадаємо, у 2025 році в державній електронній торговій системі “Прозорро.Продажі” проведено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн. Найбільші надходження забезпечила приватизація.

Автор:
Тетяна Бесараб