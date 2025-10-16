ДПС Донецкой области судится с государственным предприятием из-за долга в 56 млн грн: что известно

Донецкое управление ГНС обратилось в окружной административный суд с иском к государственному предприятию "Добропольеуголь-добыча". Сумма налогового долга, которую требует взыскать налоговая, составляет более 56,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

Иск к "Добропольеуголь-добыча"

1 октября 2025 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел заявление представителя государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" по делу №200/5093/25. Суд постановил допустить его участие в следующем заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.

Общая сумма налогового долга, которую Государственная налоговая служба в Донецкой области требует взыскать с предприятия, превышает 56 миллионов гривен. В эту сумму входят:

рентная плата за пользование недрами - более 34 млн грн;

земельный налог – около 7,3 млн грн;

экологический налог за выбросы и сбросы загрязняющих веществ – более 12 млн грн;

налог за размещение отходов – почти 1,1 млн грн.

О предприятии

ГП "Добропольеуголь-добыча" — государственное угледобывающее предприятие, работающее на территории Донецкой области. Предприятие специализируется на добыче угля и обеспечивает работу местных работников, несмотря на сложные условия военного времени.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается предприятие, перебои с электроснабжением, возникавшие из-за отсутствия договоров на поставку электроэнергии, а также последствия российских обстрелов. В результате повреждения подстанции часть шахт была затоплена, а работников пришлось эвакуировать.

Несмотря на трудности, "Добропольеуголь-добыча" продолжает производственную деятельность. В частности, на шахте "Алмазная" введена в эксплуатацию новая угольная скамья с запасами более 900 тысяч тонн угля. Оснащение этой лавы производилось за счет собственных средств предприятия, полученных от реализации угля.