ДПС Донецкой области судится с государственным предприятием из-за долга в 56 млн грн: что известно
Донецкое управление ГНС обратилось в окружной административный суд с иском к государственному предприятию "Добропольеуголь-добыча". Сумма налогового долга, которую требует взыскать налоговая, составляет более 56,8 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.
Иск к "Добропольеуголь-добыча"
1 октября 2025 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел заявление представителя государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" по делу №200/5093/25. Суд постановил допустить его участие в следующем заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.
Общая сумма налогового долга, которую Государственная налоговая служба в Донецкой области требует взыскать с предприятия, превышает 56 миллионов гривен. В эту сумму входят:
- рентная плата за пользование недрами - более 34 млн грн;
- земельный налог – около 7,3 млн грн;
- экологический налог за выбросы и сбросы загрязняющих веществ – более 12 млн грн;
- налог за размещение отходов – почти 1,1 млн грн.
О предприятии
ГП "Добропольеуголь-добыча" — государственное угледобывающее предприятие, работающее на территории Донецкой области. Предприятие специализируется на добыче угля и обеспечивает работу местных работников, несмотря на сложные условия военного времени.
Среди основных проблем, с которыми сталкивается предприятие, перебои с электроснабжением, возникавшие из-за отсутствия договоров на поставку электроэнергии, а также последствия российских обстрелов. В результате повреждения подстанции часть шахт была затоплена, а работников пришлось эвакуировать.
Несмотря на трудности, "Добропольеуголь-добыча" продолжает производственную деятельность. В частности, на шахте "Алмазная" введена в эксплуатацию новая угольная скамья с запасами более 900 тысяч тонн угля. Оснащение этой лавы производилось за счет собственных средств предприятия, полученных от реализации угля.