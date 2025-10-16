Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДПС Донецкой области судится с государственным предприятием из-за долга в 56 млн грн: что известно

гривны, долг
ГНС в Донецкой области подала иск в Добропольеуголь-добычу / Depositphotos

Донецкое управление ГНС обратилось в окружной административный суд с иском к государственному предприятию "Добропольеуголь-добыча". Сумма налогового долга, которую требует взыскать налоговая, составляет более 56,8 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Expro.

Иск к "Добропольеуголь-добыча"

1 октября 2025 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел заявление представителя государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" по делу №200/5093/25. Суд постановил допустить его участие в следующем заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда.

Общая сумма налогового долга, которую Государственная налоговая служба в Донецкой области требует взыскать с предприятия, превышает 56 миллионов гривен. В эту сумму входят:

  • рентная плата за пользование недрами - более 34 млн грн;
  • земельный налог – около 7,3 млн грн;
  • экологический налог за выбросы и сбросы загрязняющих веществ – более 12 млн грн;
  • налог за размещение отходов – почти 1,1 млн грн.

О предприятии

ГП "Добропольеуголь-добыча" — государственное угледобывающее предприятие, работающее на территории Донецкой области. Предприятие специализируется на добыче угля и обеспечивает работу местных работников, несмотря на сложные условия военного времени.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается предприятие, перебои с электроснабжением, возникавшие из-за отсутствия договоров на поставку электроэнергии, а также последствия российских обстрелов. В результате повреждения подстанции часть шахт была затоплена, а работников пришлось эвакуировать.

Несмотря на трудности, "Добропольеуголь-добыча" продолжает производственную деятельность. В частности, на шахте "Алмазная" введена в эксплуатацию новая угольная скамья с запасами более 900 тысяч тонн угля. Оснащение этой лавы производилось за счет собственных средств предприятия, полученных от реализации угля.

Автор:
Ольга Опенько