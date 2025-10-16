- Категорія
ДПС Донеччини судиться з державним підприємством через борг у 56 млн грн: що відомо
Донецьке управління ДПС звернулося до окружного адміністративного суду з позовом до державного підприємства “Добропіллявугілля-видобуток”. Сума податкового боргу, яку вимагає стягнути податкова, становить понад 56,8 мільйона гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.
Позов до "Добропіллявугілля-видобуток"
1 жовтня 2025 року Донецький окружний адміністративний суд розглянув заяву представника державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток" у справі №200/5093/25. Суд ухвалив допустити його участь у наступному засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Загальна сума податкового боргу, яку Державна податкова служба у Донецькій області вимагає стягнути з підприємства, перевищує 56 мільйонів гривень. До цієї суми входять:
- рентна плата за користування надрами — понад 34 млн грн;
- земельний податок — близько 7,3 млн грн;
- екологічний податок за викиди та скиди забруднюючих речовин — понад 12 млн грн;
- податок за розміщення відходів — майже 1,1 млн грн.
Про підприємство
ДП "Добропіллявугілля-видобуток" — державне вугледобувне підприємство, що працює на території Донецької області. Підприємство спеціалізується на видобутку вугілля та забезпечує роботою місцевих працівників, незважаючи на складні умови воєнного часу.
Серед основних проблем, з якими стикається підприємство, — перебої з електропостачанням, що виникали через відсутність договорів на постачання електроенергії, а також наслідки російських обстрілів. Унаслідок пошкодження підстанції частина шахт була затоплена, а працівників довелося евакуювати.
Попри труднощі, "Добропіллявугілля-видобуток" продовжує виробничу діяльність. Зокрема, на шахті "Алмазна" введено в експлуатацію нову вугільну лаву із запасами понад 900 тисяч тонн вугілля. Оснащення цієї лави здійснювалося за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від реалізації вугілля.