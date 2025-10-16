Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ДПС Донеччини судиться з державним підприємством через борг у 56 млн грн: що відомо

гривні, борг
ДПС у Донецькій області подала позов до Добропіллявугілля-видобуток / Depositphotos

Донецьке управління ДПС звернулося до окружного адміністративного суду з позовом до державного підприємства “Добропіллявугілля-видобуток”. Сума податкового боргу, яку вимагає стягнути податкова, становить понад 56,8 мільйона гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Expro.

Позов до "Добропіллявугілля-видобуток"

1 жовтня 2025 року Донецький окружний адміністративний суд розглянув заяву представника державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток" у справі №200/5093/25. Суд ухвалив допустити його участь у наступному засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Загальна сума податкового боргу, яку Державна податкова служба у Донецькій області вимагає стягнути з підприємства, перевищує 56 мільйонів гривень. До цієї суми входять:

  • рентна плата за користування надрами — понад 34 млн грн;
  • земельний податок — близько 7,3 млн грн;
  • екологічний податок за викиди та скиди забруднюючих речовин — понад 12 млн грн;
  • податок за розміщення відходів — майже 1,1 млн грн.

Про підприємство

ДП "Добропіллявугілля-видобуток" — державне вугледобувне підприємство, що працює на території Донецької області. Підприємство спеціалізується на видобутку вугілля та забезпечує роботою місцевих працівників, незважаючи на складні умови воєнного часу.

Серед основних проблем, з якими стикається підприємство, — перебої з електропостачанням, що виникали через відсутність договорів на постачання електроенергії, а також наслідки російських обстрілів. Унаслідок пошкодження підстанції частина шахт була затоплена, а працівників довелося евакуювати.

Попри труднощі, "Добропіллявугілля-видобуток" продовжує виробничу діяльність. Зокрема, на шахті "Алмазна" введено в експлуатацію нову вугільну лаву із запасами понад 900 тисяч тонн вугілля. Оснащення цієї лави здійснювалося за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від реалізації вугілля.

Автор:
Ольга Опенько